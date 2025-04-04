ГАИ призывает водителей не торопиться менять зимние шины на летние из-за погоды в выходные дни

Перепады температуры от плюса до минуса прогнозируют синоптики в выходные дни. В связи с этим ГАИ обращает внимание: на дорогах следует проявлять повышенную внимательность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обильные снегопады и гололед могут оказаться серьезной опасностью для участников дорожного движения.

Вероника Романькова, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Госавтоинспекция призывает водителей не торопиться менять зимние шины на летние, а кто уже подготовил авто к летнему сезону, не пренебрегать рекомендациями ГАИ и отказаться от поездок в непогоду. Ни в коем случае не использовать для передвижения средства персональной мобильности. Важно помнить, что при такой погоде дорожное покрытие скользкое, а при обработке противогололедным составом проезжая часть не сразу становится безопасной. Основные правила для водителя – осмотрительность, низкая скорость и исключительная плавность движений. Отказ от резких маневров, в первую очередь обгонов. В сложных погодных условиях работа личного состава дорожно-патрульной службы ГАИ ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения. Будет организован мониторинг состояния улично-дорожной сети.

Пешеходам важно понимать, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной путь. Необходимо вести себя предсказуемо для окружающих, переходить дорогу в разрешенных местах и только убедившись, что все водители вас заметили и успевают остановиться.