Стрельба и слезоточивый газ со стороны Польши. Что сейчас происходит на белорусско-польской границе с беженцами?

Новости Беларуси. Ситуация на польской границе, куда накануне прибыли несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в Евросоюз, остается напряженной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беженцы, среди которых женщины и дети, разбили палаточный лагерь, где провели всю ночь.

Константин Придыбайло, корреспондент RT:

Ночь в этом импровизированном лагере беженцев прошла на самом деле не очень спокойно. Лагерь расположился метров на 500-700 вдоль такой дороги, которая идет прямо по границе. Все, что вы видите, вот эти люди в белых касках, – это уже польская полиция на польской территории. И в целом колючая проволока, о которой много говорили, – это уже польская территория. Прямо вдоль колючей проволоки расположился такой лагерь беженцев.

Ночью что происходило? Лагерь поделен виртуально на несколько частей. Есть часть, где обитает молодежь, мужчины, которые как раз таки попали на те кадры, где валили деревья, где пытались прорваться, пытались общаться с польскими силовиками. И так называемый детский сад, это самый конец лагеря. Там очень много детей, очень много женщин. И поляки всю ночь включали различные речевки типа: идите домой, возвращайтесь на родину, вас здесь не ждут, грубо говоря. И всю ночь играли на репите эти фразы. Плюс светили прожектора, людям просто не давали спать, причем не давали спать женщинам и детям. Белорусские силовики возмущены были этим действием.

Конечно же они не дают работать журналистам, мы приехали, когда еще было темно. Только включалась камера – с польской стороны загорались лампы, включали стробоскопы, чтобы засветить камеры. Вот вы сейчас видите пересменку польских полицейских. Помимо полицейских здесь есть одна машина водомета, на улице ночью было -2°C. И здесь есть еще армия. Дальше – тот самый детский сад, о котором я говорил, он находится в конце этого лагеря. И напортив него со стороны Польши стоит армия.

В общем, людям нужна вода, людям нужна еда. Это то, о чем они говорят сейчас больше всего. И они говорят, что им не нужна Польша, они хотят в Германию. Они хотят мирной жизни. Я пообщался с некоторыми из них, ну не похожи они на каких-то террористов, бандитов, насильников. Возможно, среди них тоже есть нехорошие люди. Но в целом это люди с семьями. Здесь очень много детей, просто не передать словами.