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В Минске в память о погибших при исполнении милиционерах возложили цветы

09 ноября 2021 10:08
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Новости Беларуси. Они отдали свои жизни, защищая Отечество. Память погибших при исполнении воинского долга сотрудников милиции почтили 9 ноября, в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске в память о погибших при исполнении милиционерах возложили цветы -1

По сложившейся традиции торжественный ритуал открыл череду мероприятий, приуроченных ко Дню чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД, который отмечается в нашей стране 10 ноября. Участники церемонии возложили цветы и венки к подножию памятника, почтив память героев минутой молчания. Участие в мероприятии принял и министр внутренних дел. Иван Кубраков отметил, что ветераны всегда оказывают помощь по разным вопросам, воспитывают молодое поколение.  

В Минске в память о погибших при исполнении милиционерах возложили цветы -4

Ветеранская организация МВД насчитывает около 27 тысяч человек. К слову, 9 ноября запланировано много мероприятий. Одно из них – уже традиционная встреча главы ведомства внутренних дел с активистами ветеранской организации. В планах обсудить вопросы, которые на повестке дня у ветеранов.  

# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

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