В Минске в память о погибших при исполнении милиционерах возложили цветы

Новости Беларуси. Они отдали свои жизни, защищая Отечество. Память погибших при исполнении воинского долга сотрудников милиции почтили 9 ноября, в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сложившейся традиции торжественный ритуал открыл череду мероприятий, приуроченных ко Дню чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД, который отмечается в нашей стране 10 ноября. Участники церемонии возложили цветы и венки к подножию памятника, почтив память героев минутой молчания. Участие в мероприятии принял и министр внутренних дел. Иван Кубраков отметил, что ветераны всегда оказывают помощь по разным вопросам, воспитывают молодое поколение.