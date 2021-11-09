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Является нарушением договорённостей. В Минобороны прокомментировали размещение польских военных у границы с Беларусью

09 ноября 2021 10:20
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Новости Беларуси. В Минске не получали уведомлений от Варшавы о размещении военных у границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А это в свою очередь нарушает двусторонние договоренности между государствами. Об этом сегодня, 9 ноября, заявили в Минобороны Беларуси.  

Является нарушением договорённостей. В Минобороны прокомментировали размещение польских военных у границы с Беларусью-1

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Является нарушением договорённостей. В Минобороны прокомментировали размещение польских военных у границы с Беларусью-4

«Размещение 10 тысяч польских военнослужащих у польско-белорусской границы является существенной военной деятельностью. Осуществление данной деятельности без уведомления белорусской стороны является нарушением двусторонних дополнительных договоренностей о региональных мерах доверия и безопасности. Указанными договоренностями предусматривается направление уведомления и приглашение наблюдателей за военной деятельностью, в которой принимают участие 6 тысяч и более военнослужащих. До настоящего момента Минск не получил от польской стороны ни уведомления, ни приглашения наблюдателей», – сообщили в Минобороны.  

Накануне по инициативе польской стороны в Варшаве состоялась встреча атташе по вопросам обороны при посольстве Беларуси в Польше Алексея Бортника с представителями Министерства национальной обороны Республики Польша. Темой разговора стала информация о «нарушениях польской границы белорусскими военнослужащими и их причастности к миграционному кризису». Претензии польской стороны в Министерстве обороны Беларуси считают необоснованными и бездоказательными. В военном ведомстве также подчеркнули, что Польше предложили провести двустороннюю встречу для решения конфликта, однако Минск до сих пор не получил ответа.  

# Беларусь-Польша # общество # Алексей Бортник # Фотофакт

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