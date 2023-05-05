Товарищ Президент, мы не подведём! В Минске наградили сотрудников КГБ, органов внутренних дел и погранслужбы

Новости Беларуси. Ветераны Великой Отечественной войны – хранители правды и противовес тем, кто отрицает геноцид белорусского народа и обеляет нацизм. Об этом сегодня, 5 мая, заявил Александр Лукашенко во время вручения государственных наград заслуженным деятелям различных сфер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проводить это мероприятие в преддверии Дня Победы уже стало доброй традицией.
В числе тех, кого сегодня наградили, сотрудники КГБ, органов внутренних дел и пограничной службы. Все те, кто с учетом сегодняшних реалий отвечает за безопасность каждого белоруса и всей страны в целом. Президент поблагодарил специалистов за отличную службу.
Александр Копишев, начальник главного управления уголовного розыска МВД Беларуси:
Эти награды – в первую очередь заслуга нашего коллектива, который на практике своим делом подтвердил готовность к выполнению поставленных задач. Сегодня перед всеми правоохранителями Беларуси стоят новые угрозы и вызовы. В первую очередь – борьба с экстремизмом и терроризмом. Товарищ Президент, понимая всю ответственность перед народом, перед нашей страной, мы заявляем: мы не подведем, мы справимся, мы обеспечим правопорядок в стране!
В завершении церемонии глава государства еще раз поздравил всех с заслуженными наградами. Пожелал крепкого здоровья, благополучия и вдохновения. И, конечно же, поздравил с наступающим Днем Победы!
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