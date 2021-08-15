Лукашенко о предоставлении гражданства переселенцам из Украины: до конца года все должны его получить

Новости Беларуси. Многие в независимой стране хотят не просто ощущать себя белорусами, но и юридически быть ими, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Ведь даже на второй страничке паспорта написано, что владелец сего документа находится под защитой Республики Беларусь. Многие этого хотят и даже осмелились решить эти вопросы во время «Большого разговора» прямо в зале.