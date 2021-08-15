Лукашенко о предоставлении гражданства переселенцам из Украины: до конца года все должны его получить
Новости Беларуси. Многие в независимой стране хотят не просто ощущать себя белорусами, но и юридически быть ими, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Ведь даже на второй страничке паспорта написано, что владелец сего документа находится под защитой Республики Беларусь. Многие этого хотят и даже осмелились решить эти вопросы во время «Большого разговора» прямо в зале.
Ксения Лебедева, корреспондент Белтелерадиокомпании:
Когда люди переезжают, например, из Украины, из Казахстана, из другой страны и работают на благо Беларуси, может быть, им можно как-то помочь и упростить получение вида на жительство, того же гражданства? Потому что от гражданства они особо много ничего не получают, но для них это очень важно – чувствовать себя белорусами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Выработайте систему, чтобы они могли к нам обратиться, и до конца года все они должны получить гражданство. Я знаю, на фермах, и комбайнерами работают, и некоторые семьями приехали, дома купили здесь пустующие – в деревнях, не в городах. Они здесь живут, они имеют дело здесь и прочее. К концу года они должны стать гражданами нашей страны, если они напишут заявление.