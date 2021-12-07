Есть и пруд, и альпийская горка, и беседки. Чем удивляла эта семья на конкурсе «Ветеранское подворье-2021»?

Новости Беларуси. Семья Ситник из поселка Лядцо Пуховичского района – в числе призеров областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье-2021». В финал вышли представители из всех районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Жюри оценивало хозяйственность, креативность и новаторство.

Юлия Минич, корреспондент:

Николай и Людмила Ситник на своем приусадебном участке садоводы, архитекторы, дизайнеры. На территории в 75 соток кажется есть все. И пруд, и альпийская горка, и беседки. Все выглядит гармонично и даже зимой привлекательно.

На благоустройство собственного оазиса у супругов ушло около 30 лет. Летом каждый уголок участка пестрил разнообразием цветов, а зимой посреди белизны снега главенствующее положение занимают хвойные растения и кустарники. Супруги отмечают: здесь у них, как в оранжерее – богатство растительного мира.