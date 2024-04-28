Глава ГПК Беларуси назвал причины больших очередей на границе со странами ЕС

Одна из основных задач, которая сегодня стоит перед нашими силовиками, – безопасность наших рубежей. Неспокойно как на западе, северо-западе, так и на южных границах, где постоянно фиксируют разного рода провокации. В том числе закрывают контрольно-пропускные пункты, что естественно приводит к обострению обстановки, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Недавно польские предприниматели потребовали от Сейма открыть КПП на границе с Беларусью. Об этим пишет «Газета Выборча». Все дело в больших убытках, которые несут бизнесмены из-за сложной обстановки на границе. Они требуют от властей или открыть КПП или возместить им убытки. К чему это может привести и опустится ли железный занавес между нашими странами? Эти вопросы прокомментировал глава Госпогранкомитета Беларуси Константин Молостов. Ольга Коршун, СТВ:

Мы сейчас наблюдаем закрытие контрольно-пропускных пунктов. Это проходит со стороны и Литвы, и Латвии, и Польши. Как вы считаете, к чему приведет такая ситуация? И может ли опуститься железный занавес между нами и европейскими соседями?

Константин Молостов, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Четкой информации о установлении железного занавеса со стороны наших соседей у нас нет. Конечно же, если у них еще сохраняется понятие о межгосударственном взаимодействии, этот занавес не опустится, потому что пункты пропуска предназначены в первую очередь для общения между людьми, для экономических взаимосвязей, культурных, и так далее. Поэтому я надеюсь, что со стороны соседних государств этого не произойдет. Ну, а мы, как неоднократно подчеркнул наш Президент, мы открытая страна, а пограничники всегда в готовности обеспечить функционирование всех пунктов пропуска, которые у нас определены указом Президента.

Ольга Коршун:

Люди жалуются на то, что очереди на границе. Мы понимаем, и не раз уже и Госпогранкомитет, и другие должностные лица комментировали ситуацию, мол, мы не виноваты, мы готовы выполнять свои обязательства в полной мере и пропускать и автомобили частных лиц, и автобусы так, как мы можем это делать. Тем не менее этот тренд на очереди сохраняется. Там до тысячи машин может стоять. Вот как вы можете прокомментировать эту ситуацию? Что нам остается делать?