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В Беларуси за счёт частных застройщиков хотят строить больше арендного жилья

21 апреля 2021 14:31
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Новости Беларуси. В стране начнут строить больше арендного жилья. С одной стороны – за счет вовлечения пустующих арендных жилых помещений госжилфонда и частного жилья физлиц, которые имеют свободные квартиры для передачи в аренду по рыночной стоимости. С другой стороны – строительство нового арендного жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси за счёт частных застройщиков хотят строить больше арендного жилья-1

А вот чтобы привлечь частных застройщиков к этому процессу, планируется предоставлять им без аукционных торгов сразу два земельных участка: один для строительства арендного жилья, второй – жилого дома на коммерческих условиях. При этом земельные участки должны быть переданы без обременений, то есть без зданий под снос. Строительство инженерных сетей для арендного дома планируется за счет государства, а для коммерческого дома будет компенсация 50 %.

О других новостях экономики за 21 апреля читайте здесь.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Наталья Надольская # Фотофакт

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