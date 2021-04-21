Новости экономики за 21.04.2021

Новости Беларуси. Как изменение уровня ставки рефинансирования позволит сдержать рост цен? Почему арендного жилья в стране будут строить больше? И как снять деньги в банкомате с помощью смартфона?

МИРОВОЙ КРИЗИС НЕДОПРОИЗВОДСТВА МИКРОСХЕМ

На фоне пандемии в мире внезапно возник острый дефицит микросхем. Не хватает простых чипов для бытовой техники и продвинутых микросхем для компьютеров. Мировые автогиганты в последние месяцы частично законсервировали заводы, потому что не могут получить чипы, необходимые для производства.

Масла в огонь подливает и ажиотаж вокруг цифровых денег. Многочисленные компьютеры, используемые для решения криптовалютных задач, с каждым годом поглощают все больше и больше чипов. И сегодня многие аналитики полагают, что глобальная чиповая индустрия сможет преодолеть кризис не ранее, чем через год, еще столько же понадобится, чтобы складские запасы в компаниях достигли нормального уровня.

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