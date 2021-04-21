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В Минской ратуше наградили лучших работников Государственного комитета судебных экспертиз

21 апреля 2021 11:27
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Новости Беларуси. В преддверии профессионального праздника. В Минске 21 апреля чествовали лучших работников Государственного комитета судебных экспертиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минской ратуше наградили лучших работников Государственного комитета судебных экспертиз-1

Участниками мероприятия стали сотрудники управления по Минску. На торжественную церемонию пригласили более 20 человек. Высокие достижения в работе были отмечены наградами, причем не только от руководства ведомства. Немало теплых слов в адрес присутствующих прозвучало и от представителей других силовых структур. Подготовили для гостей и музыкальный подарок.

В Минской ратуше наградили лучших работников Государственного комитета судебных экспертиз-4

Сегодняшняя церемония не единственная. В преддверии Дня судебного эксперта еще многие сотрудники будут отмечены дипломами и подарками.

В Минской ратуше наградили лучших работников Государственного комитета судебных экспертиз-7

Николай Талецкий, начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси по городу Минску:
Коллектив единомышленников минского управления – это уникальный коллектив, который объединяет в своем составе людей различных профессий: медиков, экспертов-криминалистов, специалистов технических профессий.

Это мотивация для достижения успеха для других сотрудников, работников в коллективе. Ну и дань уважения, награда за труд и вклад наших специалистов.

В Минской ратуше наградили лучших работников Государственного комитета судебных экспертиз-10

Государственный комитет судебных экспертиз учрежден указом Президента в апреле 2013 года. Структура постоянно развивается. Сейчас только в столичном управлении проводят около 30 видов судебных экспертиз. Благодаря работе ведомства все чаще раскрываются самые запутанные, а порой и забытые дела прошлого.

# Госнаграды # общество # Николай Талецкий # Фотофакт

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