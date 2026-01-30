Тайны аптечного дела и секрет жизненной энергии! Людмила Сапего – в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске проекта «Рецепт настоящего белоруса» – Людмила Сапего, генеральный директор предприятия «Фармация», член Совета Республики Национального собрания Беларуси.
В новом выпуске проекта «Рецепт настоящего белоруса» – Людмила Сапего, генеральный директор предприятия «Фармация», член Совета Республики Национального собрания Беларуси.
Людмила Сапего, генеральный директор предприятия «Фармация», член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Здравствуйте, Александр Александрович.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Я рад вас видеть у нас на проекте.
Людмила Сапего:
И это взаимно.
Александр Осенко:
Что мы будем готовить?
Людмила Сапего:
Хорошее традиционное белорусское блюдо.
Александр Осенко:
От провизора вы стали сейчас руководителем крупной сети.
Людмила Сапего:
Сравнивать то, что было, когда я пришла, и то, что есть сейчас, – это просто сравнивать небо и землю. Это космос.
Людмила Сапего:
Я что-то не помню, сколько соли я насыпала.
Александр Осенко:
А вот за соль отвечаете вы.
Александр Осенко:
Часто гости из России приезжают за медицинскими препаратами?
Людмила Сапего:
Качество, эффективность и безопасность их доказаны еще на этапе производства.
Александр Осенко:
Когда хватало времени воспитывать своего сына?
Людмила Сапего:
Он мне сказал: «Не разрушай мою мечту».
Александр Осенко:
Вас вместе с врачами учат? У вас какой-то свой шифр?
Людмила Сапего:
Конечно, молодой специалист такой рецепт не прочитает.
Александр Осенко:
Откуда вы черпаете силы?
Людмила Сапего:
Я не знаю даже, как это передать, что значит это для меня. И моя мама.
Александр Осенко:
Ну что, дегустируем?
Людмила Сапего:
Да, такое по-настоящему белорусское блюдо.
Смотрите новый выпуск 1 февраля, в 10:15 на «РТР-Беларусь».