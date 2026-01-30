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Тайны аптечного дела и секрет жизненной энергии! Людмила Сапего – в «Рецепте настоящего белоруса»

30 января 2026 12:20
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В новом выпуске проекта «Рецепт настоящего белоруса» – Людмила Сапего, генеральный директор предприятия «Фармация», член Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Тайны аптечного дела и секрет жизненной энергии! Людмила Сапего – в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Людмила Сапего, генеральный директор предприятия «Фармация», член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Здравствуйте, Александр Александрович. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Я рад вас видеть у нас на проекте. 

Людмила Сапего:
И это взаимно. 

Александр Осенко:
Что мы будем готовить? 

Людмила Сапего:
Хорошее традиционное белорусское блюдо.

Тайны аптечного дела и секрет жизненной энергии! Людмила Сапего – в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
От провизора вы стали сейчас руководителем крупной сети.

Людмила Сапего:
Сравнивать то, что было, когда я пришла, и то, что есть сейчас, – это просто сравнивать небо и землю. Это космос.

Тайны аптечного дела и секрет жизненной энергии! Людмила Сапего – в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Людмила Сапего:
Я что-то не помню, сколько соли я насыпала. 

Александр Осенко:
А вот за соль отвечаете вы. 

Александр Осенко:
Часто гости из России приезжают за медицинскими препаратами?

Людмила Сапего:
Качество, эффективность и безопасность их доказаны еще на этапе производства. 

Тайны аптечного дела и секрет жизненной энергии! Людмила Сапего – в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Александр Осенко:
Когда хватало времени воспитывать своего сына? 

Людмила Сапего:
Он мне сказал: «Не разрушай мою мечту».

Александр Осенко:
Вас вместе с врачами учат? У вас какой-то свой шифр?

Людмила Сапего:
Конечно, молодой специалист такой рецепт не прочитает. 

Александр Осенко:
Откуда вы черпаете силы?

Людмила Сапего:
Я не знаю даже, как это передать, что значит это для меня. И моя мама. 

Тайны аптечного дела и секрет жизненной энергии! Людмила Сапего – в «Рецепте настоящего белоруса»-10

Александр Осенко:
Ну что, дегустируем?

Людмила Сапего:
Да, такое по-настоящему белорусское блюдо.

Смотрите новый выпуск 1 февраля, в 10:15 на «РТР-Беларусь».

 

# Александр Осенко # Интервью

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