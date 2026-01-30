Тайны аптечного дела и секрет жизненной энергии! Людмила Сапего – в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске проекта «Рецепт настоящего белоруса» – Людмила Сапего, генеральный директор предприятия «Фармация», член Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Людмила Сапего, генеральный директор предприятия «Фармация», член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Здравствуйте, Александр Александрович. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Я рад вас видеть у нас на проекте. Людмила Сапего:

И это взаимно. Александр Осенко:

Что мы будем готовить? Людмила Сапего:

Хорошее традиционное белорусское блюдо.

Александр Осенко:

От провизора вы стали сейчас руководителем крупной сети. Людмила Сапего:

Сравнивать то, что было, когда я пришла, и то, что есть сейчас, – это просто сравнивать небо и землю. Это космос.

Людмила Сапего:

Я что-то не помню, сколько соли я насыпала. Александр Осенко:

А вот за соль отвечаете вы. Александр Осенко:

Часто гости из России приезжают за медицинскими препаратами? Людмила Сапего:

Качество, эффективность и безопасность их доказаны еще на этапе производства.

Александр Осенко:

Когда хватало времени воспитывать своего сына? Людмила Сапего:

Он мне сказал: «Не разрушай мою мечту». Александр Осенко:

Вас вместе с врачами учат? У вас какой-то свой шифр? Людмила Сапего:

Конечно, молодой специалист такой рецепт не прочитает. Александр Осенко:

Откуда вы черпаете силы? Людмила Сапего:

Я не знаю даже, как это передать, что значит это для меня. И моя мама.