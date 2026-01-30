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Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что станет очень умной

30 января 2026 12:13
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Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что станет очень умной-0

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сказала, что много читает и надеется стать «очень умной», изучая историю разных регионов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Ее слова прозвучали после подарка от журналиста – книги о Сирии.

«Вы же знаете, список книг, которые я прочитала, довольно длинный. Я вам не расскажу, что именно я читаю сейчас, но это касается истории разных регионов. Так что, когда я закончу эту работу, я стану очень умной», – заявила Каллас.

Тем временем в Европе усиливается критика в ее адрес: премьер-министр Словакии Роберт Фицо и финский политик Армандо Мема призывают к ее отставке, полагая, что это могло бы восстановить способность ЕС адекватно реагировать на глобальные кризисы.

Фото: pixabay

# Международная политика

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