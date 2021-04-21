«Все хотят ходить с разными сумочками и в разных туфлях». Ольга Политико об эксклюзивных коллекциях на производстве

Ольга Коршун, ведущая: А что вы можете предложить, например, Латинской Америке? Я к тому, что вы уже говорили, что нужно быстро реагировать на требования рынка, заказчика. Возможно, у вас были примеры, когда вы быстро сориентировались и сделали какой-то эксклюзивный заказ, штучный товар? Насколько быстро вы можете откликнуться на просьбу заказчика?

Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»: Учитывая наши большие мощности, все-таки предприятие было построено еще в 20 веке, оно было рассчитано на потребности всего СССР, на сырьевую базу не только Беларуси. Все мощности рассчитаны на большие партии. А сейчас, как вы заметили, все больше хотят эксклюзив.

Ольга Политико:

Да, мы хотим ходить с разными сумочками, в разных туфлях, чтобы не повторялись коллекции. Так и производители хотят, чтобы цветовая гамма была у них эксклюзивная. Поэтому то, что мы сейчас говорим про дооснащение, это мы уже начали это делать. Меньше мощности, меньше загрузка оборудования, чтобы выпускать меньшие партии было экономически выгодно. Насколько быстро реагируем? Когда хорошо выстроены взаимоотношения с потребителем, например, с нашей «Галантэей». Если мы что-то новенькое где-то увидели, прочитали, или наши коллеги нам из Италии прислали, связи налажены. Мы им предложили или они нам. Мы этот товар в течение месяца отрабатываем, чтобы они быстро в свои новые коллекции это включали. Потому что если поезд уйдет, это станет уже устаревшим, никому не нужным.

Хотя мода циклична. Те виды отделок, которые были актуальны лет 15 назад, начинают снова возвращаться, все циклично. Если говорить о восприятии изделий из кожи, то немного мы отличаемся от Западной Европы, которая любит, чтобы было видно, что это натуральная кожа. Мы смотрели модели мебели, обуви, где видны какие-то пороки, жизненные порки, которые остаются на шкуре животного. Это подчеркивает, что это натуральная кожа. Наши отечественные потребители больше привыкли, чтобы ничего не было видно, чтобы было все гладко и чисто. Вкусы меняются, потому что кожа – один из наиболее экологичных материалов.