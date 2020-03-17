В Беларуси за прошедшие сутки не было выявлено ни одного нового случая коронавируса

Новости Беларуси. За прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного нового случая коронавируса в Беларуси.

Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник. Его слова приводят в официальном Telegram-канале ведомства.

Министр также отметил, что часть пациентов готовится к выписке – у них получены первые отрицательные тесты.

Сейчас обсуждается тема введения дополнительных мер. Они будут связаны с недопущением завоза инфекции в Беларусь.

Владимир Караник:

Мы понимаем, что у наших соседей ситуация не очень хорошая, поэтому мы дополнительно минимизируем риски завоза к нам.

Министр здравоохранения: В ситуации с коронавирусом у нас есть планы А, В, С, D. Мы пока находимся на плане А (читать далее).

17 марта страновой офис ВОЗ выступил с заявлением в отношении коронавируса. Организация озабочена быстрым распространением COVID-19 в мире и негативным социально-экономическим воздействием на общества и страны.

ВОЗ поддерживает усилия стран по сдерживанию передачи и предотвращению распространения инфекции, выражает солидарность и поддерживает меры, которые предпринимаются в Беларуси для борьбы с коронавирусом.

«На данном этапе, при отсутствии в стране не контролируемое передачи инфекции среди населения, меры, предпринимаемые Беларусью основаны на оценке существующих рисков и соответствуют рекомендациям ВОЗ», – отмечается в заявлении.