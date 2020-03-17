Новости Беларуси. Белорусам, оказавшимся за пределами страны, МИД рекомендует искать альтернативные пути возвращения домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом белорусское правительство готово принять все необходимые меры, чтобы наши граждане смогли вернуться в страну. Из-за распространения коронавируса в сложной ситуации оказались белорусы, застрявшие в Европейских государствах. О закрытии границ заранее объявили Польша, Украина, Литва и Латвия. Накануне к ним присоединилась и Россия. «Чувство страха усиливает невежество». Победившая коронавирус женщина о своём выздоровлении

Министерство иностранных дел Беларуси рекомендует путешественникам действовать в соответствии с конкретной ситуацией и сообщать о себе в диппредставительства для оказания возможного содействия. Вернуться из Литвы беспрепятственно можно будет и 18 марта. «Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»