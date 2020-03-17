Новости Беларуси. Белорусам, оказавшимся за пределами страны, МИД рекомендует искать альтернативные пути возвращения домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусам, оказавшимся за пределами страны, МИД рекомендует искать альтернативные пути возвращения домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом белорусское правительство готово принять все необходимые меры, чтобы наши граждане смогли вернуться в страну.
Из-за распространения коронавируса в сложной ситуации оказались белорусы, застрявшие в Европейских государствах. О закрытии границ заранее объявили Польша, Украина, Литва и Латвия. Накануне к ним присоединилась и Россия.
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Министерство иностранных дел Беларуси рекомендует путешественникам действовать в соответствии с конкретной ситуацией и сообщать о себе в диппредставительства для оказания возможного содействия. Вернуться из Литвы беспрепятственно можно будет и 18 марта.
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В свою очередь, Белорусская железная дорога обновила список стран, сообщение с которыми приостановлено.
Отменены поезда в 7 международных направлениях.
Так прекращаются рейсы в Германию, Латвию, Литву, Польшу, Украину, Францию и Чехию. Подробно об изменениях по каждому направлению можно узнать на сайте БелЖД. При этом, приобретённые ранее билеты предлагают сдать. Деньги пассажирам вернут в кассах, возврат по электронным проездным производится через ресурс, на котором их покупали.