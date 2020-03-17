В Витебске взорвали 15-метровое здание бывшего завода

Новости Беларуси. Витебские спасатели взорвали 15-метровое здание бывшего цеха завода в областном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее работники предприятия демонтировали часть цеха по производству керамзита. Но разобрать самостоятельно высотную часть здания не смогли. На помощь пришли работники МЧС.

Взрывотехнической службе на подготовку понадобилось 5 дней. Пятеро сотрудников закладывали взрывчатку по всему зданию – в 120 точках.