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В Витебске взорвали 15-метровое здание бывшего завода

17 марта 2020 08:20
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Новости Беларуси. Витебские спасатели взорвали 15-метровое здание бывшего цеха завода в областном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске взорвали 15-метровое здание бывшего завода -1

Ранее работники предприятия демонтировали часть цеха по производству керамзита. Но разобрать самостоятельно высотную часть здания не смогли. На помощь пришли работники МЧС.

В Витебске взорвали 15-метровое здание бывшего завода -4

Взрывотехнической службе на подготовку понадобилось 5 дней. Пятеро сотрудников закладывали взрывчатку по всему зданию – в 120 точках.

В Витебске взорвали 15-метровое здание бывшего завода -7

В общей сложности понадобилось 8 килограммов взрывчатки. Долгая подготовка дала мгновенный результат. Здание сложилось, как карточный домик.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Фотофакт

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