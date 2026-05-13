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В Национальном аэропорту Минск задержали иностранца с поддельным документом

13 мая 2026 11:03
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В Национальном аэропорту Минск пограничники задержали мужчину с поддельным документом. Иностранец пытался незаконно пересечь границу из Беларуси в Узбекистан. Он предъявил свидетельство на возвращение в страну, которое вызвало подозрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальном аэропорту Минск задержали иностранца с поддельным документом-2

После специальной проверки было установлено, что документ полностью поддельный. Мужчину задержали. Начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы. Помимо крупного штрафа до 100 базовых величин, нарушителю грозит еще и уголовная ответственность за использование поддельного документа.

# Национальный аэропорт # Национальный аэропорт «Минск»

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