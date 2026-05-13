В Национальном аэропорту Минск задержали иностранца с поддельным документом

Самые полезные гарниры – нутрициолог рассказала, что выбрать для здоровья

Без гарнира не обходится ни один день практически каждого человека, но гарнир может быть разным. Он может быть полезным, либо не очень, давать долгую энергию и насыщать вас в течение дня, либо наоборот – повышать уровень сахара в крови.