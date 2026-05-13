В Национальном аэропорту Минск задержали иностранца с поддельным документом

В Национальном аэропорту Минск пограничники задержали мужчину с поддельным документом. Иностранец пытался незаконно пересечь границу из Беларуси в Узбекистан. Он предъявил свидетельство на возвращение в страну, которое вызвало подозрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После специальной проверки было установлено, что документ полностью поддельный. Мужчину задержали. Начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы. Помимо крупного штрафа до 100 базовых величин, нарушителю грозит еще и уголовная ответственность за использование поддельного документа.