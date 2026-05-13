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В Беларуси с 1 июля обновятся требования к типовым потребительским качествам жилья

13 мая 2026 10:55
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В Беларуси обновятся требования к типовым потребительским качествам жилых помещений. Соответствующее постановление Минстройархитектуры вступит в силу с 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси с 1 июля обновятся требования к типовым потребительским качествам жилья-2

Главные изменения – в новом арендном жилье обязательно должна быть мебель, а также бытовая техника: холодильник, микроволновая печь и стиральная машина. При этом белорусского производства. Это же касается и отделочных материалов. Требование – полная облицовка плиткой ванных и уборных. В жилых комнатах предусмотрена укладка паркетной доски или ламината, стены должны быть оштукатурены и покрашены либо оклеены обоями. Постановлением определена и стоимость необходимой бытовой техники. 

В Беларуси с 1 июля обновятся требования к типовым потребительским качествам жилья-4

Инна Пинковская, начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси:
Это холодильник с морозильной камерой, стоимостью не более 30 базовых величин. Это стиральная машина, стоимостью не более 25 базовых величин. Это микроволновая печь, стоимостью не более 9 базовых величин. Тренд такой – сразу заезжай, живи после того, как получил ключи от своего жилого помещения.

Постановление призвано повысить качество сдаваемого в эксплуатацию арендного жилья, а также простимулировать спрос на бытовую технику, мебель и строительные материалы белорусского производства. 

# Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь # Строительство

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