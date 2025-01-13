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В Беларуси вводят дополнительные меры по минимизации рисков распространения ОРВИ

13 января 2025 13:36
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В Беларуси принимаются дополнительные меры для профилактики роста заболеваемости вирусными инфекциями. Соответствующую задачу Министерству здравоохранения поставил глава государства во время запуска новой насосной станции «Щомыслица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси вводят дополнительные меры по минимизации рисков распространения ОРВИ-2

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в стране остается спокойной. Рост заболеваемости ОРВИ прогнозируют на конец января – начало февраля. Одна из ключевых мер – раздельный прием пациентов с соматическими заболеваниями и симптомами острых респираторных инфекций. 

Это позволит минимизировать риск передачи вирусов и создать более безопасные условия для граждан. Учитывая, что наибольшая доля заболевших ОРИ – это дети, то совместно с Министерством образования проводится работа по усилению в детских садах и школах «утренних фильтров».

В Беларуси вводят дополнительные меры по минимизации рисков распространения ОРВИ-4

Светлана Нечай, заместитель министра здравоохранения Беларуси – главный государственный санитарный врач:
Cегодня предоставлено право отсутствия в учреждениях образования до 5 дней детям с признаками заболевания без предоставления медицинской справки. Попрошу этим правом пользоваться и не создавать лишнюю нагрузку ни для себя, ни для организации здравоохранения, тем самым минимизировать повторные риски инфицирования детей при посещении поликлиник там, где все-таки обращаемость достаточно высокая.

Самой эффективной защитой от вирусов остается вакцинация. Кампания в стране продлена. Привиться можно от гриппа и COVID-19. Позаботиться о своем здоровье лучше сейчас, отмечают специалисты, до сезонного пика. 

В Беларуси вводят дополнительные меры по минимизации рисков распространения ОРВИ-6

Я от гриппа прививаюсь уже длительное время, более 10 лет, даже, может быть, 15 лет. За эти годы я гриппом практически не болела, бывали какие-то респираторные заболевания, но в легкой форме, гриппом я не болела. Подтверждаю, что эта вакцинация очень нужная для каждого человека. 

В Беларуси вводят дополнительные меры по минимизации рисков распространения ОРВИ-8

Я узнала, что уже появилась новая вакцина от ковида. Так как я работаю с людьми и живу с пожилой мамой, я, конечно, пришла и привилась. 

Государство делает все необходимое, чтобы люди меньше болели, но все же ответственность за здоровье – свое собственное и окружающих – несет каждый. В сезон высокой активности респираторных вирусов стоит соблюдать правила личной гигиены и поменьше бывать в местах массового скопления людей. Это поможет не только защитить себя, но и предотвратить распространение инфекций.

# Здоровье # Здравоохранение Беларуси # Светлана Нечай # Вакцинация

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