В Беларуси вводят дополнительные меры по минимизации рисков распространения ОРВИ

В Беларуси принимаются дополнительные меры для профилактики роста заболеваемости вирусными инфекциями. Соответствующую задачу Министерству здравоохранения поставил глава государства во время запуска новой насосной станции «Щомыслица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в стране остается спокойной. Рост заболеваемости ОРВИ прогнозируют на конец января – начало февраля. Одна из ключевых мер – раздельный прием пациентов с соматическими заболеваниями и симптомами острых респираторных инфекций. Это позволит минимизировать риск передачи вирусов и создать более безопасные условия для граждан. Учитывая, что наибольшая доля заболевших ОРИ – это дети, то совместно с Министерством образования проводится работа по усилению в детских садах и школах «утренних фильтров».

Светлана Нечай, заместитель министра здравоохранения Беларуси – главный государственный санитарный врач:

Cегодня предоставлено право отсутствия в учреждениях образования до 5 дней детям с признаками заболевания без предоставления медицинской справки. Попрошу этим правом пользоваться и не создавать лишнюю нагрузку ни для себя, ни для организации здравоохранения, тем самым минимизировать повторные риски инфицирования детей при посещении поликлиник там, где все-таки обращаемость достаточно высокая. Самой эффективной защитой от вирусов остается вакцинация. Кампания в стране продлена. Привиться можно от гриппа и COVID-19. Позаботиться о своем здоровье лучше сейчас, отмечают специалисты, до сезонного пика.

Я от гриппа прививаюсь уже длительное время, более 10 лет, даже, может быть, 15 лет. За эти годы я гриппом практически не болела, бывали какие-то респираторные заболевания, но в легкой форме, гриппом я не болела. Подтверждаю, что эта вакцинация очень нужная для каждого человека.