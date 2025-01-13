Откуда пошло название города Кличев? Вот несколько версий

Непременно стоит побывать в Кличевском районе! Здесь раскинулось 26 озер и 29 рек, хозяйничают сойки, растет море клюквы, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ. Великолепная природа, богатые традиции и военная история – клад для туристов. Впервые в документах Кличев упоминается в 1592 году. Тогда это было село Кличово в составе Витебского воеводства Великого княжества Литовского. Хотя археологи утверждают, что жизнь на этих землях началась гораздо раньше.

Юлия Лызо, директор Кличевского краеведческого музея:

Откуда произошло название города Кличев? Недалеко от Кличева протекает река Ольса. Некогда на этой реке поселилась пара молодая. Он был рыбаком, звали его Клич, и его любимая жена – Красуня. И когда разразилась буря, лодку перевернуло. Красуня пришла на берег реки вечером, никто, к сожалению, не вернулся домой. Долго она возвращалась к этому берегу, все звала его: Клич, вернись! У местных жителей с этой местностью именно такие ассоциации сложились. По другой версии, некогда эти земли были подарены царскому глашатаю – кличаю.