Лукашенко посетовал на январский дождь: «Такая погода всегда какую-то гадость приносит»

Двухмиллионный Минск начинает Год благоустройства с новости, которую ждали давно. И это новость, которую можно попробовать на вкус – как говорится, почувствуйте разницу.

И тут можно вспомнить всевозможные народные приметы о добром знаке. Но для января такие осадки, согласитесь, все же не лучший спутник. Как минимум потому, что каля нуля – лучшая среда для брожения всевозможной заразы. Президент напомнил о важности заботы о себе работникам водоканала и передал привет Минздраву.

Конечно же, Александру Лукашенко предложили снять пробу первым. Что ж, начинать утро со стакана живой воды как минимум полезно для здоровья. К слову о нем. Вода с неба сегодня сопровождала ход мероприятий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну и берегите себя. Такая погода всегда какую-то гадость приносит на территорию нашей страны. Если аккуратно себя не вести, то мы опять попадем в какую-нибудь пандемию и так далее. Поэтому берегите себя, берегите своих детей.

Министерству здравоохранения, Наталья Ивановна, передайте, чтобы они серьезно проанализировали эпидемситуацию в Беларуси. Нам надо принимать дополнительные меры к тому, что они приняли. Кто хочет, прививки осуществить, повторно или в третий раз. Пожалуйста, все в стране закуплено, что не было – произведено. И лекарства для того, чтобы уберечь вас и ваших детей от болезней.

Тем не менее даже самым стойким стоит быть внимательнее себе. Эту обязанность белорусы на государство не могут переложить. Хоть очевидно, что со своей стороны белорусское государство делает многое для того, чтобы у нас была возможность идти к большой цели, да просто жить вместе комфортно и безопасно.

Для этого не жалко никаких ресурсов. Тем более, что все это ради главного белорусского богатства – людей. И это не пустой популизм или патетика. Это факты, подкрепленные действиями, такими как сегодня, например.

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