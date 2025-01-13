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Кличевская партизанская зона стала легендарной. Как жители города боролись с фашизмом во время Великой Отечественной?

13 января 2025 13:30
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Символ народного сопротивления! Практически в каждой семье кличевлян был свой герой и партизан, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ. Советскую власть сумели восстановить еще в годы оккупации и уже 20 марта 1942-го разгромили врагов. Тяжелый бой длился 12 часов. По разным подсчетам, было от 300 до 500 немцев и полицейских. Силами четырех партизанских отрядов удалось освободить район из вражеских оков.

Кличевская партизанская зона стала легендарной. Как жители города боролись с фашизмом во время Великой Отечественной?-2

Юлия Лызо, директор Кличевского краеведческого музея:
29 июня 2009 года по Указу Президента Республики Беларусь город Кличев был награжден вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». Каждый год кличевляне в торжественной процессии подходят вот к этому памятнику и возлагают цветы в память о дне 20 марта 1942 года, когда состоялся разгром последнего немецко-полицейского гарнизона.

Кличевская партизанская зона стала легендарной. Как жители города боролись с фашизмом во время Великой Отечественной?-4

В усакинских лесах была сформирована легендарная Кличевская партизанская зона. Она занимала около 3 тысяч километров квадратных, в нее входило 18 тысяч лесных бойцов. Здесь базировались руководящие органы Могилевской области и принимались судьбоносные решения. Был организован партизанский аэродром, который принимал самолеты с Большой земли. Из Москвы доставляли оружие, провиант, лекарства и забирали тяжело раненых. Стилизованные землянки в музее переводят стрелки в суровые будни. В первые дни войны врачей и медикаментов не было. Вместо антисептика использовали мох и зашивали раны нитями из парашютов.

Подробности в видео

# История # Туризм # Великая Отечественная война # Анстасия Макеева

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