Кличевская партизанская зона стала легендарной. Как жители города боролись с фашизмом во время Великой Отечественной?

Символ народного сопротивления! Практически в каждой семье кличевлян был свой герой и партизан, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ. Советскую власть сумели восстановить еще в годы оккупации и уже 20 марта 1942-го разгромили врагов. Тяжелый бой длился 12 часов. По разным подсчетам, было от 300 до 500 немцев и полицейских. Силами четырех партизанских отрядов удалось освободить район из вражеских оков.

Юлия Лызо, директор Кличевского краеведческого музея:

29 июня 2009 года по Указу Президента Республики Беларусь город Кличев был награжден вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». Каждый год кличевляне в торжественной процессии подходят вот к этому памятнику и возлагают цветы в память о дне 20 марта 1942 года, когда состоялся разгром последнего немецко-полицейского гарнизона.