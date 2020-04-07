В Беларуси ввели первые ограничения на посещение лесов

Новости Беларуси. В Мозырском и Столинском районах введены ограничения на посещение лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего по стране с начала 2020 года зафиксировано свыше 200 лесных пожаров – в четыре раза больше, чем за такой же период 2019 года. Наиболее напряженно ситуация традиционно складывается в южных регионах страны.

В ближайшие дни ограничительные меры на посещение лесов могут быть введены и в других регионах Брестской и Гомельской областей.