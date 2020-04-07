В Беларуси ввели первые ограничения на посещение лесов

Новости Беларуси. В Мозырском и Столинском районах введены ограничения на посещение лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На такую меру пошли местные власти из-за пожароопасной ситуации. Жаркая, сухая погода, отсутствие осадков – возгорание может возникнуть от малейшей искры.
Всего по стране с начала 2020 года зафиксировано свыше 200 лесных пожаров – в четыре раза больше, чем за такой же период 2019 года. Наиболее напряженно ситуация традиционно складывается в южных регионах страны.
В ближайшие дни ограничительные меры на посещение лесов могут быть введены и в других регионах Брестской и Гомельской областей.