«Попадала под бомбежки, её заваливало и мяло». Показываем кружку и миску партизана ВОВ

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Дедушку Станислава Витольдовича в 14 лет судьба забросила в партизанский отряд в деревне Бершты тогда Лидского повета. Из-за неудачной охоты на немецкую провизию подростки подверглись слежке полицаев. За воровство расстреливали на месте. Ничего не оставалось, как прятаться в лесу. Станислав Симанович, внук участника Великой Отечественной войны:

По ночам родственники носили пищу и, в конце концов, через 10 дней решили, что все равно выследят, надо что-то делать. Каким-то образом вышли на партизан, привели в партизанский отряд и вот эту кружку, ложку ему запаковали в вещмешок. Его в партизанском отряде прикрепили помощником к кузнецу. Они ж там занимались ремонтом разбитого оружия. Вот таким образом дед пристрастился к кузнечному делу.

После ремонта Иосиф Чехрач проверял винтовки на прочность. Так научился стрелять и уже после войны стал не только знатным кузнецом, печником, но и охотником. Меха разогревали в землянке. На время облав у партизан была своя операция. Станислав Симанович:

Они с собой брали небольшое количество молотков, дубил – все это было готово в рюкзаках, а все остальное они накрывали большим листом железа, брезентом. Небольшая шашка лежала при входе, и они просто взрывали вход в эту землянку. Немцы, когда находили, они не разрывали землянок. Просто когда все утихало, приходил обоз, раскапывали эту землянку, потому что не знали, где это конкретно, и все это кузнечное перевозили в другое место, где немцы еще не знают.

Матчасть сохраняли, как могли. Из неразорвавшихся бомб и снарядов юный кузнец выливал тол и помогал делать шашки. Из-за постоянных облав приходилось сутками прятаться в болотах. Но желание победить было сильнее. Свой алюминиевый пол-литровик Иосиф хранил в сухих портянках. Эта кружка помнит бритье, горячую кашу и песни у костра. Станислав Симанович:

Миска, дед говорит: «Не помню, как она ко мне попала». Потому что попадала под бомбежки, ее заваливало и мяло. Они молотком тут равняли, видно, как она равнялась.

В действующую армию самородок так и не попал. Тяжелые условия подорвали здоровье. Зато в больнице Иосиф Константинович встретил свою вторую половинку и прожил с ней всю жизнь.