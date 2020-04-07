Сорта картофеля по срокам созревания: какой выбрать и когда посадить

Специалисты Научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству знают о картошке все. Самым популярным в Беларуси продуктом питания здесь занимаются не одно десятилетие, вывели множество сортов и практически все из них испытали на себе. В общем, тот самый случай, когда уверенно могут сказать: выращивали, пробовали, знаем.

С просьбой поделиться полезными знаниями в Институт картофелеводства отправилась и наш корреспондент Вероника Третьякова. Начинающий огородник, она подробно расспросила ученых – как же сделать правильный выбор обывателю.

Инна Родькина, заместитель генерального директора Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:

Если вы хотите получить, например, раннюю картошку, то лучше взять ранние и среднеранние сорта. Это, например, «Першацвет», «Бриз», «Лилея», «Мастак».

Наиболее, наверное, ранние клубнеобразования среди наших сортов – это у сорта «Першацвет».

Вот сорт «Бриз» – это средняя ранняя группа спелости.

На протяжении последних пяти лет он занимает у нас в республике первое место по площадям посадки.

Когда можно рассчитывать на то, чтобы выкопать картошку? Инна Родькина:

От всходов где-то 40-50-ый день, это, в принципе, уже сформированный куст, у которого идет отмирание ботвы, это окончание сроков вегетации для ранних сортов. Но если вы захотите совсем раннюю картошку, то это где-то на 35-ый день от всхода – это сорт «Першацвет». Этот сорт формирует ранний урожай где-то на уровне 10-12 тонн с гектара – это очень хороший показатель для раннего сорта, для раннего клубнеобразования.

Я рекомендовала бы вам для дачного участка взять набор из трех-четырех сортов. Это один из сортов ранней группы спелости, среднеранней, потом сорт среднеспелой и поздний сорт, который будет у вас хорошо храниться весь зимний период. Ранний картофель вы где-то в июле выкопали и скушали. Среднеспелые сорта будут у вас хорошо храниться в подвальных условиях, может быть, даже и на балконе. У нас чемпион по лежкоспособности – это сорт «Скарб». Он урожаен и очень хорошо хранится где-то до Нового года на балконе, если он у вас утеплен и не промерзает.

Еще один важный вопрос, который часто задают новоиспеченные огородники: когда же можно приступать к посадке картофеля? И тут на помощь новичку – самые обычные одуванчики. Юлия Гунько, заведующая отделом селекции картофеля Научно-практического центра НАН Беларуси по картофельному производству и плодоовощеводству:

Мы рекомендуем для получения раннего урожая, все-таки, картофель проращивать и садить в теплую почву, на глубине 10 см при 8 градусах тепла, либо когда цветет одуванчик. Это теплое погодное условие именно для посадки картофеля.

Инна Родькина:

Раньше говорили, что если вы можете сесть на землю и не замерзнете там, то можно сажать. Это живой организм. Когда вы копаете лопатой и земля липнет, она не рассыпается – это рановато. И холодно, и влаги еще много, и земля не готова. К этому клубню должен быть доступ кислорода, иначе она просто погибнет, она сгниет там у вас в земле.

Юлия Гунько:

Любой картофель, главное, чтобы он был не поврежден болезнями, пригоден для посадки, даже тот, который скукожился. Просто если вы планируете его посадить, его нужно вынести на светлое и в теплое место, обязательно озеленить и добиться получения световых ростков. Не темные, вот эти длинные белые, а именно световые, которые толстенькие, красивые, зеленые и озеленить картофель. Меньше будет болеть, меньше будет повреждаться различными вредителями, и тем самым вы улучшите урожай.