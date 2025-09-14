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На полигонах Беларуси и России продолжается совместное стратегическое учение «Запад-2025»

14 сентября 2025 07:31
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Совместное стратегическое учение «Запад-2025»: третий день союзных маневров на полигонах Беларуси и России. Военнослужащим круглосуточно поступают новые вводные, требующие от них оперативного принятия решений и слаженных действий в условиях быстро меняющейся обстановки. В соответствии с утвержденным планом, российские мотострелковые подразделения совершили успешную переправу через Березину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полигонах Беларуси и России продолжается совместное стратегическое учение «Запад-2025»-2

Воздушное прикрытие на переправе обеспечивали белорусские летчики на ударных вертолетах Ми-35. После успешной переправы российским мотострелковым подразделениям поставлена задача приступить к блокированию незаконного вооруженного формирования. Союзное учение плановое и носит исключительно оборонительный характер. Задача военнослужащих – в обстановке максимально приближенной к реальности проверить готовность к отражению возможной агрессии.

# Военные учения # Беларусь-Россия

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