На полигонах Беларуси и России продолжается совместное стратегическое учение «Запад-2025»

Совместное стратегическое учение «Запад-2025»: третий день союзных маневров на полигонах Беларуси и России. Военнослужащим круглосуточно поступают новые вводные, требующие от них оперативного принятия решений и слаженных действий в условиях быстро меняющейся обстановки. В соответствии с утвержденным планом, российские мотострелковые подразделения совершили успешную переправу через Березину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.