У некоторых белорусских банков наблюдаются сбои в работе – проблема устраняется

Держатели карт крупнейших белорусских банков могли обнаружить отрицательный баланс на своих счетах. В работе банковской системы произошел технический сбой, что привело к несанкционированному списанию средств клиентов финансовых учреждений. В Банковском процессинговом центре ситуацию прокомментировали следующим образом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Сотников, генеральный директор ОАО «Банковский процессинговый центр»:

С 9 часов наблюдается некоторые сбои в работе программно-аппаратного комплекса «Банковского процессингового центра», которые, к сожалению, привели к не очень приятным последствиям для держателей карточек «Беларусбанк», «Белагропромбанк» и «Белинвестбанк». У некоторых держателей карточек этих банков могут быть отрицательные остатки на карточках. Работники и специалисты «Банковского процессингового центра» работают над этой ситуацией. Мы знаем, как ее исправить. Деньги никуда не делись, никто их не украл. Все будет хорошо.

Сейчас ведутся работы по устранению проблемы и балансы на карточках будут урегулированы. Белорусам, столкнувшимся с проблемой, приносят извинения. В ближайшее время деньги должны вернуться на счета держателей.



Банковский процессинговый центр сообщал, что проблемы будут устранены до 17:00 9 июля, а после продлил срок устранения техсбоя со снятием денег с платежных карт некоторых банков до 22:00 9 июля.