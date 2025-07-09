Есть единственный критерий! Евгений Олейник рассказал, какими качествами должен обладать артист

Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Я сужу так: если меня артист отвлекает от мыслей и уносит в творческий мир, если я забываю, что я член жюри, то это выше балл. Если я слежу за нюансами, за какими-то перепетиями голосоведения, то, значит, артист меня своей харизмой не унес. Значит, балл будет пониже, несмотря на то, что даже человек может спеть идеально. Это не я придумал. Это древняя японская такая битва, батл актерский. Становились друг напротив друга и играли по очереди до тех пор, пока кто-то не превращался в зрителя. То есть, если, например, на смешное ты смеешься, а на грустное ты плачешь, значит, у тебя отключается профессиональное мышление рациональное и включается эмоциональное. Это мой единственный критерий, по которому я выставляю баллы уже много-много лет.

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