В рамках Международного форума «Дети Содружества» проходит День Беларуси

Не просто общение, знакомство с культурой и традициями, но и укрепление дружбы между молодежью стран СНГ. В рамках Международного культурно-образовательного форума «Дети Содружества» сегодня, 9 июля, проходит День Беларуси. Участников проекта, а это почти сотня школьников, ждет увлекательное путешествие и своеобразная презентация нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Началась она в экскурсионно-туристическом комплексе «Аптекарский сад». Здесь представлено более 200 видов лекарственных, пряных, декоративных и редких растений, а также те, которые занесены в Красную книгу Беларуси. Увидели участники форума и дерево, листьями которого питались еще динозавры. Виду более 250 миллионов лет. В программе экскурсии и различные старобелорусские обряды. Среди них – ритуал изгнания злых духов с помощью ветки полыни.

Данияр Купров, участник форума «Дети Содружества» (Россия): Мне интересно узнать, как живут люди, которые ближе всего к нам не только в географическом плане, но и в культурном. Я занимаюсь танцами, я знаю белорусский танец «Гусачок». Мне интересно увидеть остальные белорусские танцы, а также песни, традиции.

Лачин Кочаманова, участница форума «Дети Содружества» (Туркменистан):

Понравилось все. Спасибо за гостеприимство, так нас встретили хорошо, мы очень рады этому.

Айджаджек Гурбанназарова, участница форума «Дети Содружества» (Туркменистан):

Как родных приняли, и мы нашли здесь очень много друзей, мы обменялись телефонами, и надеюсь, что мы будем общаться даже после форума. И здесь очень красивая природа, свежий воздух, и нам здесь очень нравится.

Разумеется, знакомством с богатой белорусской природой и традициями этот день не ограничится. Далее ребят ждет «Встреча без галстуков». Дискуссионная площадка предоставит возможность желающим лично пообщаться с главами нескольких министерств и Национальной академии наук. А вечером запланирована культурно-образовательная программа. Презентацию о нашей стране представит белорусская делегация.