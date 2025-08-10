В Беларуси ужесточили ПДД для самокатчиков, велосипедистов и не только – рассказываем все нюансы

Об изменениях в Правилах дорожного движения, которые начнут действовать с 1 сентября. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Нововведения в основном касаются велосипедистов и любителей погонять – именно погонять – на электросамокатах. Скорость ограничили, предписали спешиваться на пешеходных переходах. Одни участники дорожного движения поддерживают нововведения, другие от них не в восторге. Наша Галина Буро собрала все за и против.

Долгожданные корректировки по средствам персональной мобильности. В городах количество электросамокатов, гироскутеров и сигвеев растет с бешеной скоростью – контроль необходим.

У ребенка имеется перелом диафиза правой большой берцовой кости, косой перелом, и верхней трети малоберцовой кости. Это тяжелый перелом, диафиз большой берцовой кости относится к тяжким телесным повреждениям. После двойного перелома ноги последние недели каникул Алексею Григорьеву предстоит провести в больнице – восстановление займет шесть недель. Обидно. И очень больно. Всего лишь катался на самокате.

Алексей Григорьев, житель Гродно:

Ехал с горки, приземлился неудачно, поломал ногу. Было больно. Из-за того, что у самоката маленькие колеса, быстро разогнался, тяжело было остановиться.

– Вообще не будешь кататься теперь на самокате?

– Не, вообще уже не буду.

– Так можно на медленной скорости, не?

– Уже не мое, отбило все желание кататься. Двойной перелом у Алексея травматологи называют самым тяжелым случаем за это лето. А повидали они немало – переломы конечностей, черепа, травмы позвоночника.

Павел Ложко, врач – травматолог-ортопед Гродненской областной детской клинической больницы:

Травмы, полученные при катании на средствах персональной мобильности, по сравнению с травмами, полученными при катании на том же велосипеде, являются более тяжелыми, так как скорость на тех же электросамокатах куда выше, чем на велосипедах.

Опаснее падения на скорости с новомодных устройств может быть лишь столкновение с человеком или автомобилем. Кадры жуткие. Вот запись, как в Лиде машина сбила подростка-самокатчика на пешеходном переходе. Мальчик по правилам не спешился, но водитель не успел среагировать. Цена неосторожности – смерть ребенка.

Денис Архипенко, инспектор ДПС батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Самые распространенные нарушения – это, конечно же, движение по проезжей части дороги при наличии велосипедных дорожек либо тротуара, что согласно Правилам дорожного движения запрещено. Также пересечение проезжей части дороги на запрещающий сигнал светофора либо в месте, не установленном для этого.

С 1 сентября вступят в силу изменения в ПДД, где уточняется само понятие СПМ и обращение с ним. Инспекторы в Гродно уже разъясняют новации. С 1 сентября будут изменения. Скорость 25 километров вам будет разрешено набирать только на велосипедных дорожках, а по тротуарам, по пешеходным дорожкам скорость не более 10 километров в час. Имейте в виду, до свидания, всего доброго! Ждали 19 лет – с 1 сентября в Беларуси можно затонировать заднюю полусферу авто.

Теперь владельцы электроустройств четко должны понимать свои права и обязанности. Итак, с осени ездить на электросамокатах, сигвеях и моноколесах разрешается по велодорожке со скоростью не более 25 км/ч, а по тротуару – не более 10 км/ч. При весе устройства больше 35 килограммов тротуар и вовсе запретная зона. Если электроустройства тяжелые и скоростные, близки к мопедам или мотоциклам, теперь это не СПМ. Здесь два варианта: либо ездить на них лишь по лесам-полям, или регистрировать железного коня как механическое транспортное средство. А значит, понадобится водительское удостоверение.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Физические или юридические лица, имеющие в собственности транспортное средство, скорость движения которых превышает 25 километров в час, имеют право обратиться в Государственную автомобильную инспекцию для регистрации его в упрощенном порядке, но при подтверждении соответствия его техническому регламенту.

Новшества оправданы, ведь скорость отдельных электроустройств достигает 80 километров в час, то есть, как у полноценного транспорта, такому болиду на тротуаре не место. Опасно для пешеходов.

И это не единичные случаи. Сергей Куровский не раз делал замечания, так сказать, коллегам по транспорту. Ведь и сам ездит из дома на работу на электроскутере. Это удобно, потому расстраивается, когда другие портят репутацию средства передвижения. Сергей Куровский, житель Гродно:

Молодежь – они носятся, не смотрят ни на людей, ни на что. Даже при пересечении нерегулируемых светофоров несутся! За два года в стране зарегистрировано около 900 ДТП с участием эспээмщиков и велосипедистов. Большинство из них – на «зебре». А значит, в этой части была необходима корректировка ПДД.

Галина Буро, корреспондент:

С 1 сентября дорогу будем пересекать по-новому. Велосипедисты и самокатчики теперь обязаны спешиваться на пешеходных переходах, чтобы не создавать аварийные ситуации. Споров было много. Велосипедистам и самокатчикам не очень удобно, зато для всех безопасно – парируют автолюбители.