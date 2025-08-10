Датчики для МАЗа, клеточная медицина и ИИ – какими разработками могут похвастаться белорусские учёные?
В помощь по намолотам наука. В «Озерицком-Агро» зашел разговор о сортах белорусской селекции. Ученые рапортуют – и не только по рапсу, – что белорусские гибриды есть и они не хуже зарубежных, но на практике аграрии, кто может себе это позволить, конечно, отдают предпочтение импортным. Пример того же «Озерицкого-Агро» это доказывает.
Так что ученым предстоит подтянуться: и по семенам, и по другим ноу-хау, которые могут серьезно повлиять на расстановку сил в отрасли. Говорили и про пресс, который нужен в сельском хозяйстве, и про роботизированные доильные аппараты, без них уже как без рук, которых в хозяйствах не хватает. Это факт. Одним словом, работы для ученых – непаханое поле, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
И этот вопрос глубже, чем кажется. Если раньше говорили, кто владеет информацией – тот владеет миром, то сегодня впереди планеты всей тот, кто владеет технологиями. И мы не сказать, что на обочине прогресса, но по отдельным сферам сильно отстаем.
Искусственный интеллект, нейросети, биотехнологии – то, что формирует наше завтра. Хорошо, если этими технологиями будут обладать и смогут поделиться наши партнеры, но как сложится ситуация, никто не может предсказать, даже искусственный интеллект. Потому, следуя славянской философии, лучше иметь все свое. Особенно, что касается технологий.
Что Президент требует от Академии наук, какие разработки нужны экономике и людям и как совместить теорию и практику, расскажет Полина Королева.
О том, что Академия наук должна стать драйвером развития страны, Президент говорил и в декабре 2024-го. И в июле того же года – читайте здесь.
Минимум дважды к теме возвращались уже в 2025-м. Звучала мысль о необходимости реорганизации НАН. Теперь руководитель новый. И чего от Академии под управлением Владимира Караника ждет глава государства понятно: практикоориентированность, внедрение разработок в экономику, импортозамещение.
Лукашенко: наука должна быть настроена на тот же результат, что и страна в целом, – это важнейшая задача.
Минский НИИ радиоматериалов работает именно по такому алгоритму – в тесном сотрудничестве с отраслевыми ведомствами: от военпрома до аграрной сферы. 30 лет назад в бюджете института 90 % занимали государственные средства. Сегодня все иначе: больше половины зарабатывают сами, производя не только экспериментальные образцы, но и опытные. Предшествовала этому не одна модернизация.
Юрий Кернасовский, директор минского НИИ радиоматериалов НАН Беларуси:
Постепенно мы идем по пути, когда закупаем оборудование, которое носит двойной характер. Оно может выполнять лабораторные функции и использоваться для опытного производства. Что постепенно дает эффект, что у нас ежегодно растет экспорт и мы оперативно занимаемся как разработками, так и внедрением этих разработок.
Многим разработкам НИИ поспособствовали санкции. Когда импортное оборудование вне зоны досягаемости, свое ценишь больше, тем более что качество лучше и отвечает точечным запросам заказчика. Так был разработан, например, датчик магнитного поля для Белорусского металлургического завода. Без небольшого по размеру агрегата в брак может уйти до полутора тысяч метров металлического прута.
Юрий Кернасовский:
Если взять тот датчик, который был оригинальный, и наш – две большие разницы. Тот датчик работал порядка 3 месяцев, наш – порядка 5 месяцев.
Система контроля осевой нагрузки – эта разработка сегодня проходит испытания на грузовиках МАЗа. Она фиксирует перегрузку, что с отдельными материалами, такими, например, как влажный торф, довольно проблематично.
Я сделал стенд, который позволяет имитировать работу датчика. По сути, здесь микропроцессор стоит, калибруется, и параметры сохраняются в памяти этого устройства. Вот я снимаю груз. Значит, это 6 килограмм, но обычные весы надо обнулять. Я могу сделать функцию – установить на ноль, и каждая тонна идет, это пропорциональный вес. Что происходит? Я даю нагрузку, нагрузка вызывает деформацию датчика, и, соответственно, мы имитируем его работу. Реально будет нагрузку принимать не он, а сам мост автомобиля.
Вся информация о перегрузке (с погрешностью до 5 %) фиксируется, поступает пользователю и хранится в приложении. Использует понятный принцип светофора: зеленый – вес груза в порядке. Желтый – приблизились к критическим значениям. Красный – опасная зона, снимай груз.
Алексей Маспанов, начальник сектора разработки систем – главный конструктор отдела минского НИИ радиоприборов НАН Беларуси:
Все потребители хотят чтобы гарантийный срок не два года, а три был. Такая возможность предоставляется, если мы видим по итогам работы, что потребитель не перегружал, может бонус – полгода бесплатной гарантии.
От науки требуют много, но и наука требует многого. Например, производство микросхем. Сегодня в Беларуси выпускают в основном чипы по 180-нанометровой технологии. За ближайшие пять лет необходимо стандарт улучшить. Для этого нужно совершенно другое оборудование: доступа к зарубежному нет, производство собственного занимает время. Похожая ситуация и с другими материалами, которых в стране откровенно не хватает.
Подробности в видео.