Датчики для МАЗа, клеточная медицина и ИИ – какими разработками могут похвастаться белорусские учёные?

В помощь по намолотам наука. В «Озерицком-Агро» зашел разговор о сортах белорусской селекции. Ученые рапортуют – и не только по рапсу, – что белорусские гибриды есть и они не хуже зарубежных, но на практике аграрии, кто может себе это позволить, конечно, отдают предпочтение импортным. Пример того же «Озерицкого-Агро» это доказывает.

Так что ученым предстоит подтянуться: и по семенам, и по другим ноу-хау, которые могут серьезно повлиять на расстановку сил в отрасли. Говорили и про пресс, который нужен в сельском хозяйстве, и про роботизированные доильные аппараты, без них уже как без рук, которых в хозяйствах не хватает. Это факт. Одним словом, работы для ученых – непаханое поле, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

И этот вопрос глубже, чем кажется. Если раньше говорили, кто владеет информацией – тот владеет миром, то сегодня впереди планеты всей тот, кто владеет технологиями. И мы не сказать, что на обочине прогресса, но по отдельным сферам сильно отстаем.

Искусственный интеллект, нейросети, биотехнологии – то, что формирует наше завтра. Хорошо, если этими технологиями будут обладать и смогут поделиться наши партнеры, но как сложится ситуация, никто не может предсказать, даже искусственный интеллект. Потому, следуя славянской философии, лучше иметь все свое. Особенно, что касается технологий.