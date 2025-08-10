Лишняя рабочая сила – зачем Европа «поджигает» Азию и Африку. Комментарий эксперта
Правоохранители задержали в Минске 70 нелегалов, которые планировали использовать Беларусь как транзитную страну для попадания в ЕС. Временно «приютила» таких непрошеных гостей одна семейная пара, которая пыталась радушие превратить в прибыльное дело, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Семейная пара из Минска организовала канал незаконной миграции в ЕС.
Подобная схема не нова, она хорошо известна правоохранителям. Нечистые на руку наймодатели жилье предоставляют на небольшой срок. Мигрантам необходимо лишь перекантоваться в Беларуси. Их конечная цель – манящие страны Евросоюза.
Беларусь занимает особое геополитическое положение, через нашу страну проходят значимые пути с востока на запад и с севера на юг. По этим дорогам нелегальные эмигранты стремятся попасть в страны Евросоюза. Еще недавно надежным щитом для Запада от миграционных потоков выступала Беларусь. Но в ЕС это просто не замечали и принимали как должное.
Как ответ на санкции и в целом недружелюбную политику Беларусь сместила фокус на свою собственную безопасность. В ответ на это получили массу обвинений от Запада и беспрецедентный рост насилия по отношению к мигрантам. Их мучают голодом и холодом, избивают, а после выкидывают к нашей границе.
Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:
Запад очень долго проецировал все перемещение из третьих стран к себе, в плане того, что стимулировал различные конфликты, войны, кризисы. Для того чтобы подтянуть лишнюю рабочую силу, которая бы работала на их рынке труда. Это было продиктовано сначала трудовыми ресурсами, а потом это превратило ситуацию в хаос. И сегодня она не контролируется. Запад столкнулся с такой проблемой, что управлять, как они говорили, миграционными процессами сегодня не получается.
По последним данным европейских статистических ведомств, миграционная картина по городам Европы демонстрирует заметный контраст между странами Запада и Востока. Лидером по числу мигрантов на душу населения оказался Брюссель, где около 74 % жителей с иностранным происхождением и родились за пределами Бельгии. Для сравнения, в Минске этот показатель один из самых низких на всем континенте – всего 0,5 %.
Это благодаря нашему подходу к миграционным процессам, комплексному. Мы создаем благоприятные условия для мигрантов, которые готовы честно работать и приносить пользу Беларуси. В то же время не забываем о защите национальных интересов государства. Немедленно предотвращаем проникновение тех, кто представляет потенциальную угрозу для нашей страны.