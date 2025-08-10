Лишняя рабочая сила – зачем Европа «поджигает» Азию и Африку. Комментарий эксперта

Правоохранители задержали в Минске 70 нелегалов, которые планировали использовать Беларусь как транзитную страну для попадания в ЕС. Временно «приютила» таких непрошеных гостей одна семейная пара, которая пыталась радушие превратить в прибыльное дело, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Подобная схема не нова, она хорошо известна правоохранителям. Нечистые на руку наймодатели жилье предоставляют на небольшой срок. Мигрантам необходимо лишь перекантоваться в Беларуси. Их конечная цель – манящие страны Евросоюза.

Беларусь занимает особое геополитическое положение, через нашу страну проходят значимые пути с востока на запад и с севера на юг. По этим дорогам нелегальные эмигранты стремятся попасть в страны Евросоюза. Еще недавно надежным щитом для Запада от миграционных потоков выступала Беларусь. Но в ЕС это просто не замечали и принимали как должное.

Как ответ на санкции и в целом недружелюбную политику Беларусь сместила фокус на свою собственную безопасность. В ответ на это получили массу обвинений от Запада и беспрецедентный рост насилия по отношению к мигрантам. Их мучают голодом и холодом, избивают, а после выкидывают к нашей границе.