Семейная пара из Минска организовала канал незаконной миграции в ЕС

Правоохранители задержали в Минске 70 нелегалов, которые планировали использовать Беларусь как транзитную страну для попадания в ЕС. Временно «приютила» таких непрошеных гостей одна семейная пара, которая пыталась радушие превратить в прибыльное дело. Но заработать не получится, против супругов возбуждено уголовное дело, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Незаконная организация миграции. ГУБОПиК выявил преступную схему. Сейчас вместе со спецподразделением «Торнадо» выдвигаемся на предположительное место проживания нелегалов.

Этот многоэтажный особняк уже давно на прицеле оперативников. И нынешний визит правоохранителей не первый. К очередному хозяева дома явно были готовы. Заранее распрощались со своими постояльцами из-за рубежа. Но интерьеры помещения говорят сами за себя.

Глеб Прокофьев:

Это цокольный этаж четырехэтажного дома. Еще несколько недель назад здесь проживали около 40 мигрантов. Сейчас эти кровати пустуют.

Несколько десятков кроватей буквально рядами, скромный кухонный уголок. Даже условной чистоты здесь нет и в помине. Однако по всему видно, что импровизированный хостел имел популярность. Причем у гостей из-за рубежа. Ночлежка стала перевалочным пунктом в серой мигрантской схеме.

Кстати, адрес временного пристанища и более масштабные детали маршрута выдали сами незаконные туристы, которых задержали две недели назад. Но не они первые и, увы, не последние. Сомнительный гостиничный бизнес был поставлен на поток. Собственнице столичных апартаментов уже приходилось платить штраф, однако теперь ей грозит наказание по уголовной статье за организацию нелегального пребывания в стране иностранных граждан. Анатолий Лопатин, начальник 3-го отдела 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД Беларуси:

В настоящий момент сотрудниками совместно со Следственным комитетом проводятся следственные действия с целью отыскания предметов, вещественных доказательств преступной деятельности, а также установления нахождения иных мигрантов, незаконно находящихся на территории Беларуси.

Еще один фигурант уголовного дела – собственник этой трешки в Шабанах, он же родной сын уже знакомого нам «отельера», хозяйки многоэтажного дома. Совсем недавно в этой квартире одновременно проживали 18 мигрантов. Как всем здесь удалось разместиться, можно лишь догадываться.

– А вы понимали, что они находятся здесь на незаконных основаниях?

– Нет, я этого не знал. Я думал, что им разрешено сюда, в нашу страну.

– Был зарегистрирован с ними договор, внесены все их данные?

– Нет, не было договора. Я думал зарегистрировать этот договор, но приехали сотрудники и забрали.

– Почему не зарегистрировали?

– Я не знаю. Хотел зарегистрировать, да. На протяжении какого времени они жили здесь?

– Наверное, неделю.

Жили, разумеется, без договора найма. Условия непригодные для проживания и не соответствуют санитарным нормам. Зато прибыли почти пятизвездочные. За каждое койко-место брали с нелегалов по 100 долларов. Таким бизнесом мужчина со своей супругой промышляли с мая этого года. В серую схему втянули своих родственников и знакомых, расширялись за счет их квартир. Всего в клиентской базе больше 70 мигрантов. Это подтверждают соседи и найденные вещдоки: документы нелегалов, а также иностранная валюта.