В Беларуси урегулировали вопрос аккредитации медучреждений

Урегулировано 13 наиболее значимых вопросов. Среди них аккредитация. Теперь соответствие базовым критериям станет обязательными для всех государственных организаций здравоохранения. Если учреждение им не соответствует, ему прекращают выделение бюджетного финансирования на следующий год на оказание неаккредитованных видов медицинской помощи.

Александр Х оджаев, министр здравоохранения Б еларуси: Для того чтобы данные вопросы имели свою реализацию, необходима качественная нормативно-правовая база. Для нас основным документом является Закон «О здравоохранении». И сегодня вступают в силу подзаконные нормативно-правовые акты, которые позволят нам реализовать поставленные задачи.

Юрий Горбич, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Достаточно часто путают понятия «качество медицинской помощи» и «медицинская аккредитация». Собственно говоря, медицинская аккредитация отвечает на один единственный вопрос – насколько безопасно или небезопасно оказывать медицинскую помощь в том или ином учреждении. Помимо базовой аккредитации, в Законе «О здравоохранении» появилось такое понятие, как «национальная аккредитация». И вот национальная аккредитация – это уже необязательная процедура, потому что национальная аккредитация на ступеньку выше. Если базовая отвечает на вопрос «безопасность», то национальная в том числе – насколько качественно оказывается медицинская помощь в том или другом учреждении.

Имея свидетельство о национальной аккредитации, учреждение сможет получить определенные бонусы. Например, оборудование более высокого уровня, больше стажировок, специалистов высокой квалификации.