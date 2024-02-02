Лукашенко принял с докладом управделами Президента. Что подчеркнул глава государства?

Глава государства принял с докладом управляющего делами Президента. Александр Лукашенко отметил, что Юрий Назаров работает в этой должности второй год. Перед ним ставилось много задач, которые со временем конкретизировались и уточнялись. Потому и круг вопросов для сегодняшнего разговора широкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Управделами функционирует 67 организаций. Результаты их работы (в том числе финансовые) неплохие, – отметил Александр Лукашенко. Но подчеркнул, что на некоторые организации стоит обратить более серьезное внимание ввиду их меньшей успешности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Результаты, еще раз подчеркиваю, неплохие. И финансовые результаты (это хорошо), и по отраслям: и сельское хозяйство, и строительство, и «Белхудожпромыслы». Все раньше считали, что Управление делами – это собрал лакомые куски где-то, и жизнь в шоколаде. Нет. Чего стоит концерн «Белхудожпромыслы»... Есть направления, которые мне хотелось бы, чтобы Управление делами развивало: музыкальные инструменты и прочее. Наша нация музыкальная, образованная в этом плане, а мы в основном покупаем импортное. Что-то попробовали в Борисове воссоздать, вроде бы на этом и заглохло. Это, конечно, вопрос государственный, не только Управления делами, но тебе как опытному человеку надо посмотреть и на государственные организации, которые должны подключиться и сделать максимум, в частности для развития этого направления. Оно непростое, но если Управление делами Президента за это не возьмется, никто оперативно этот вопрос не решит и не поднимет эту отрасль.
Похожая ситуация и в сфере производства лыж, другого спортивного инвентаря. Президент настаивает: работу по этому направлению надо совершенствовать. Ведь все начинается с малого: будут лыжи – дети будут больше времени проводить на свежем воздухе, а не в телефонах. В конце концов, вопрос «как вытащить ребенка из интернета» часто задают Александру Лукашенко в рамках традиционного общения с трудовыми коллективами предприятий.
Лукашенко назначил нового начальника ДФР КГК и руководителя секретариата ВНС – подробности.