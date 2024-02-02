Лукашенко принял с докладом управделами Президента. Что подчеркнул глава государства?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Результаты, еще раз подчеркиваю, неплохие. И финансовые результаты (это хорошо), и по отраслям: и сельское хозяйство, и строительство, и «Белхудожпромыслы». Все раньше считали, что Управление делами – это собрал лакомые куски где-то, и жизнь в шоколаде. Нет. Чего стоит концерн «Белхудожпромыслы»... Есть направления, которые мне хотелось бы, чтобы Управление делами развивало: музыкальные инструменты и прочее. Наша нация музыкальная, образованная в этом плане, а мы в основном покупаем импортное. Что-то попробовали в Борисове воссоздать, вроде бы на этом и заглохло. Это, конечно, вопрос государственный, не только Управления делами, но тебе как опытному человеку надо посмотреть и на государственные организации, которые должны подключиться и сделать максимум, в частности для развития этого направления. Оно непростое, но если Управление делами Президента за это не возьмется, никто оперативно этот вопрос не решит и не поднимет эту отрасль.