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Как не стать жертвой автомобильной кражи? В уголовном розыске дали несколько советов

02 февраля 2024 08:42
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Пойман – вор! «Звезды» сегодняшней информационной ленты – мошенники со стажем. Преступная схема наконец раскрыта. В зоне риска старые и забытые своими владельцами машины: для опытного грабителя они лучшая мишень.

Как не стать жертвой автомобильной кражи? В уголовном розыске дали несколько советов-1

Андрей Арловский, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
В 2023 году в Минске регистрируется снижение количества краж из автомобилей. Большую роль в этом сыграла профилактическая работа, а также оперативное задержание лиц, причастных к совершению данного вида преступлений.

В начале этого года оперативники уголовного розыска с поличным задержали двоих минчан, отца и сына, которые совершили на территории Минска семь краж линз с зеркал автомашин. Общий ущерб от их преступной деятельности составил более 10 тысяч белорусских рублей. Преступным посягательствам подвергается транспорт различных марок.

Как не стать жертвой автомобильной кражи? В уголовном розыске дали несколько советов-4

Что делать, если вы все-таки стали главным героем криминальной драмы?

Андрей Арловский:
При обнаружении факта кражи имущества из автомашины необходимо немедленно обратиться в милицию. За кражу имущества из автотранспорта предусмотрена уголовная ответственность.

В целях профилактики хищений необходимо перед уходом осмотреть свой автомобиль, обратить внимание на то, чтобы стекла были подняты, а двери заперты. Не забывайте ценные вещи на крыше или багажнике автомашины. Советуем промаркировать дорогостоящие наружные элементы. Чтобы не стать жертвой кражи, следует установить на автомобиль охранную сигнализацию, а для крепления колес использовать болт с секретом.

Подробности в видео.

# Кража # общество # Андрей Арловский # Вероника Макаревич

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