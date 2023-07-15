В Беларуси такого ещё не было. Новый ЗАГС со смотровой площадкой открыли в Молодечно

Новости Беларуси. Обменяться кольцами, решить любой административный вопрос. Новое здание ЗАГС открылось в Молодечно. Это событие в райцентре ждали давно: только в прошлом году в городе зарегистрировали порядка 800 семей и выдали больше тысячи свидетельств о рождении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как новый дворец бракосочетаний встретил первых молодоженов, расскажет Дарья Седун.

Дарья Седун, корреспондент:

Раньше здесь была невостребованная парковка и торговые ряды, в народе их называли «стекляшка». Сегодня в обрамлении цветов и зелени возвышается настоящий дворец. Три этажа, величественные колонны, большие окна – так выглядит новый ЗАГС в Молодечно.

Свою историю «дворец любви» начал с регистрации брака молодоженов. Торжественно разрезали ленту, а после обменялись кольцами сразу семь пар. Среди счастливых влюбленных Анна и Алексей Ермолович. Вместе пара около года. Рассказывая о первом свидании, молодой человек с улыбкой добавляет, что практически с первого дня знакомства был уверен: Анна станет его женой.

Анна и Алексей Ермолович, молодожены:

В прошлом году нас познакомил мой хороший друг. Я у него крестный отец, Аня у него работает. Так и познакомились. Через неделю после знакомства с ней, знал, что сделаю ей предложение в будущем. Я ценю прежде всего твою заботу, твое отношение ко мне, твою любовь, умение любить.

Просторные светлые залы в классическом стиле, лепнина, фотозоны. Поработали архитекторы и дизайнеры не только внутри, но и снаружи – здание находится в самом сердце города и гармонично завершает архитектурный ансамбль Центральной площади. Еще одной изюминкой нового Дворца бракосочетаний стала смотровая площадка с видом на парк. Подобных в ЗАГСах Беларуси больше нет. Для Молодечно этот объект стал долгожданным: только в прошлом году в городе зарегистрировали 806 браков и выдали больше тысячи свидетельство о рождении. «Это станет украшением для города» – Турчин на открытии ЗАГСа в Молодечно.

Однако ЗАГС это не только торжественные церемонии, но и решение административных вопросов. Для удобства жителей города в новое здание перенесли и службу «одно окно».

Светлана Юрчик, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Молодечненского райисполкома:

В 2022 году в службе зарегистрировано 15 054 заявления граждан. Выдано 14 009 административных решений. Проведено 16 349 консультаций. Теперь пропускная способность службы – 263 посетителя в смену. К слову, первых клиентов здесь начали принимать сразу после завершения торжественной церемонии открытия. Новое помещение постарались сделать удобным для всех.

Дарья Седун:

Комфортный зал ожидания, детский уголок, компьютер для подачи заявлений, электронная очередь. А еще теперь здесь можно оформить предварительную запись к специалисту и значительно сэкономить свое время.