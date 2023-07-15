Такое не узнать из книжек. На «Линии Сталина» прошла реконструкция боёв Первой мировой

Новости Беларуси. На «Линии Сталина» сегодня состоялась военно-историческая реконструкция, посвященная Первой мировой войне. На белорусские земли она пришла в августе 1915-го. На протяжении 3 лет миллионы людей оказались в эпицентре военных и политических событий. Конфликт с участием 38 стран полностью перекроил карту Европы, и именно Беларусь была местом ожесточенных сражений. Возобновить ту эпоху постарались реставраторы исторических событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За происходящим наблюдала Оксана Семашко.

Запах пороха, выстрелы и взрывы. Спокойствие в 30 километрах от Минска сегодня нарушило военно-театрализованное шоу на «Линии Сталина». Несколько тысяч гостей приехали сюда на реконструкцию Первой мировой.

Андрей Оралин, председатель правления Благотворительного культурно-исторического фонда памяти Первой мировой войны «Крокі»:

Мы реконструируем такое эпохальное событие Первой мировой войны, то есть один из элементов Барановичской наступательной операции. То страшное время, именно 1916 год, который рвал нашу республику на части взрывами, траншеями и страшными атаками, газами и всем остальным. Это и трагедия моей семьи, потому что самый старший родной брат моей бабушки остался там, под Скробово. Среди реконструкторов люди абсолютно разных поколений. Из разных городов. Некоторые настолько увлеклись, что сшили себе костюмы сами.

Дарья Назаренко, реконструктор:

Это моя первая реконструкция. Я решила выйти как сестра милосердия потому что я учусь в медицинском учреждении. Мне это интересно.

Инга Пеганова, реконструктор:

На мне форма солдата Первой мировой войны. В скатке – шинель, фуражка. Винтовки у нас есть также, ранец, обязательно фляга с водой. В зрелищном шоу принимают участие около сотни реконструкторов. Среди них и будущие защитники страны.

Тимур Гришкевич, реконструктор:

Я выполняю роль мирного жителя в оккупации. На мне одежда тех времен. Считаю, что очень важно помнить историю, чтобы такого больше не повторялось.

Александр Метла, исполнительный директор Историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Очень много молодежи, детей, которые интересуются этим. И мы считаем, что надо популяризировать служение Отечеству. Самое важное – это в реальности тот коллектив, с которым ты боевое слаживание прошел. Ты потом за своего друга можешь, как говорится, душу положить.

К тяжелым работам во время войны оккупанты зачастую привлекали мирных жителей. Они, например, строили узкоколейку. Все это наглядно демонстрируют на реконструкции.

Оксана Семашко, корреспондент:

Лучший способ не повторять войну это не забывать о ней. И подобные реконструкции на «Линии Сталина» – пример того, как можно прикоснуться к живой истории целыми семьями.

Что, собственно, и сделали белорусы и не только. Зрители уверены: именно во время реконструкции можно увидеть то, чего не узнаешь из книг. Стимулирует изучать историю не только детей, но и взрослых.

Мы приехали из Гомеля. Впервые здесь на реконструкции. Нам все очень понравилось. Все достоверно. Мы очень довольны и всех приглашаем посетить, чтобы посмотреть, как это было.