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Новости по тегу #ЗАГС

Как часто белорусы заключают брак с иностранцами? Рассказала начальник отдела загс
30 сентября 2025 13:23

Как часто белорусы заключают брак с иностранцами? Рассказала начальник отдела загс

В ЗАГСе Минска отпраздновали золотую свадьбу! Пара поделилась советами для семейной жизни
18 марта 2025 17:40

В ЗАГСе Минска отпраздновали золотую свадьбу! Пара поделилась советами для семейной жизни

Настоящая любовь – это не только романтика. Пара, которая 50 лет вместе, рассказала о семейной жизни
28 декабря 2024 17:28

Настоящая любовь – это не только романтика. Пара, которая 50 лет вместе, рассказала о семейной жизни

Какие детские имена были популярны в 2024 году? Ответили в ЗАГСе Заводского района
18 декабря 2024 12:09

Какие детские имена были популярны в 2024 году? Ответили в ЗАГСе Заводского района

В Минске после реконструкции торжественно открылся отдел ЗАГС Заводского района
06 ноября 2024 18:52

В Минске после реконструкции торжественно открылся отдел ЗАГС Заводского района

Завершается реконструкция отдела ЗАГС Заводского района
17 октября 2024 18:40

Завершается реконструкция отдела ЗАГС Заводского района

В Борисове появится ЗАГС на месте кинотеатра «Победа»
02 октября 2024 14:59

В Борисове появится ЗАГС на месте кинотеатра «Победа»

«Семья – это главное». В ЗАГСе Центрального района столицы расписалась тысячная пара
11 августа 2023 14:39

«Семья – это главное». В ЗАГСе Центрального района столицы расписалась тысячная пара

В Беларуси такого ещё не было. Новый ЗАГС со смотровой площадкой открыли в Молодечно
15 июля 2023 19:05

В Беларуси такого ещё не было. Новый ЗАГС со смотровой площадкой открыли в Молодечно

Рома и Саша, но встречаются Апрелия и Джамиль. Какие имена давали детям в 2022-м?
10 апреля 2023 13:51

Рома и Саша, но встречаются Апрелия и Джамиль. Какие имена давали детям в 2022-м?

В Жодино завершился масштабный ремонт отдела ЗАГС
15 февраля 2023 13:08

В Жодино завершился масштабный ремонт отдела ЗАГС

Аделия, Ариэлла, Мишель, Николь. Какими ещё необычными именами минчане называют детей?
10 февраля 2023 15:55

Аделия, Ариэлла, Мишель, Николь. Какими ещё необычными именами минчане называют детей?