Новости по тегу #ЗАГС

Ежегодно немало иностранных граждан заключают браки в Республике Беларусь. В 2025 году уже зарегистрировано более 10 тысяч браков, 800 из них с иностранными гражданами.
На своем примере супруги растили детей. Примером взаимопонимания и любви теперь служат и для внуков.
Вместе супруги Курленко пережили множество событий – от радостей до трудностей, но всегда поддерживали друг друга.
18 декабря в Беларуси отмечают День работников органов записи актов граждан.
Здание полностью преобразилось как внутри, так и снаружи. Обновили дизайн на более современный, теперь в отделке преобладает светлая цветовая гамма. Была проведена реконструкция зала торжественной регистрации, подсобных помещений, гардеробных, комнат для персонала и посетителей.
Внутри обновили зал торжественной регистрации со смежными комнатами отдыха, гардеробные для персонала и посетителей. В холле повесили большие телевизионные экраны. В кабинетах установили компьютерное оборудование.
Благоустройство, плюс реконструкция здания. Уже приступили к укладке тротуарной плитки. Ещё обустроят зону отдыха, фотозону, парковки.
11 октября 2026 07:25
11 октября 2026 07:15
10 октября 2026 18:46
10 октября 2026 18:01
10 октября 2026 17:39
10 октября 2026 17:38
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:37