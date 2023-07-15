Конкурс на 15 стран! Прямой эфир из «Славянского базара» и интервью с конкурсантами

Новости Беларуси. Мы продолжаем наблюдать за фестивальным Витебском. В эти минуты там проходит первый этап Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. На сцене Летнего амфитеатра музыканты из 15 стран. Накануне в концертном зале прошла жеребьевка. Наш земляк, белорус Самир Елчиев, выйдет под номером 15, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алеся Иванова, корреспондент:

Я вещаю из самого сердца «Славянского базара» – Летнего амфитеатра. Буквально в эти минуты здесь проходит первый этап Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Атмосфера в зале и за кулисами царит просто потрясающая. Наш земляк Самир Елчиев выступает под 15-м номером и замыкает цепочку исполнителей первого конкурсного дня. Он исполнит композицию на белорусском языке «Чырвоная ружа» из репертуара Владимира Мулявина. Немного познакомлю вас с его биографией. Музыкант родом из Орши. Образование он получил в Могилевском государственном колледже искусств. С 2016 года Самир неоднократно побеждал в международных, республиканских, региональных конкурсах и фестивалях. За последние несколько лет Самир также не раз становился лауреатом многих конкурсов, в том числе Национального конкурса молодых исполнителей фестиваля в Молодечно. Ну а теперь певец собирается покорить жюри Витебского конкурса.

Самир Елчиев, участник XXXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск» (Беларусь):

Безусловно, волнение присутствует, но, когда уже выходишь на сцену, видишь зрителей, чувствуешь энергетику, перестаешь уже волноваться, отдаешь себя зрителю и в ответ получаешь тоже энергию. Самое главное – это достойно представить свою страну, а там уже все зависит от жюри. Мне очень нравится творчество Владимира Мулявина и «Песняров». Поэтому я решил и настоял, чтобы была у меня песня «Чырвоная ружа». Естественно, Владимира Мулявина никто не перепоет, так как это шедевр, отдельный вид искусства и музыки. Но мы сделали хорошую интерпретацию этой композиции. Всего в конкурсе исполнителей эстрадной песни принимают участие музыканты из 15 стран. Это певцы из Кубы, Армении, Азербайджана, Германии, Италии и США. Все они исполняют славянский хит в сопровождении Президентского оркестра Беларуси. Некоторых из них нам удалось подловить за кулисами. Предлагаю послушать, с какими эмоциями и ожиданиями конкурсанты приехали на «Славянский базар».

Нурсултан Раимбеков, участник XXXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск» (Кыргызстан):

Я с детства знал о «Славянском базаре». И наверное из всех конкурсов, в которых я участвовал, этот конкурс один из самых масштабных. Думаю, шансы на 100 % есть у меня, так как у меня есть опыт. Песня очень красивая в переводе означает «Любовь не вещь». Это сербская песня, ее исполнял сам автор на «Евровидении» в 2012 году. И мировой хит также из «Евровидения».

Валерий Солонарь, участник XXXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск» (Молдова):

Шикарные эмоции, долго этого ждал, долго к этому шел. Поэтому для меня это прямо праздник, мечта. Песня у меня сегодня Алексея Чумакова «Я ждал всю жизнь». Она раскрывающая душу. И приехав единственный, может быть, раз сюда, хочется показать именно душу.