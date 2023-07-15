Конкурс на 15 стран! Прямой эфир из «Славянского базара» и интервью с конкурсантами
Новости Беларуси. Мы продолжаем наблюдать за фестивальным Витебском. В эти минуты там проходит первый этап Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. На сцене Летнего амфитеатра музыканты из 15 стран. Накануне в концертном зале прошла жеребьевка. Наш земляк, белорус Самир Елчиев, выйдет под номером 15, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алеся Иванова, корреспондент:
Я вещаю из самого сердца «Славянского базара» – Летнего амфитеатра. Буквально в эти минуты здесь проходит первый этап Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Атмосфера в зале и за кулисами царит просто потрясающая. Наш земляк Самир Елчиев выступает под 15-м номером и замыкает цепочку исполнителей первого конкурсного дня. Он исполнит композицию на белорусском языке «Чырвоная ружа» из репертуара Владимира Мулявина. Немного познакомлю вас с его биографией.
Музыкант родом из Орши. Образование он получил в Могилевском государственном колледже искусств. С 2016 года Самир неоднократно побеждал в международных, республиканских, региональных конкурсах и фестивалях. За последние несколько лет Самир также не раз становился лауреатом многих конкурсов, в том числе Национального конкурса молодых исполнителей фестиваля в Молодечно. Ну а теперь певец собирается покорить жюри Витебского конкурса.
Самир Елчиев, участник XXXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск» (Беларусь):
Безусловно, волнение присутствует, но, когда уже выходишь на сцену, видишь зрителей, чувствуешь энергетику, перестаешь уже волноваться, отдаешь себя зрителю и в ответ получаешь тоже энергию. Самое главное – это достойно представить свою страну, а там уже все зависит от жюри. Мне очень нравится творчество Владимира Мулявина и «Песняров». Поэтому я решил и настоял, чтобы была у меня песня «Чырвоная ружа». Естественно, Владимира Мулявина никто не перепоет, так как это шедевр, отдельный вид искусства и музыки. Но мы сделали хорошую интерпретацию этой композиции.
Всего в конкурсе исполнителей эстрадной песни принимают участие музыканты из 15 стран. Это певцы из Кубы, Армении, Азербайджана, Германии, Италии и США. Все они исполняют славянский хит в сопровождении Президентского оркестра Беларуси. Некоторых из них нам удалось подловить за кулисами. Предлагаю послушать, с какими эмоциями и ожиданиями конкурсанты приехали на «Славянский базар».
Нурсултан Раимбеков, участник XXXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск» (Кыргызстан):
Я с детства знал о «Славянском базаре». И наверное из всех конкурсов, в которых я участвовал, этот конкурс один из самых масштабных. Думаю, шансы на 100 % есть у меня, так как у меня есть опыт. Песня очень красивая в переводе означает «Любовь не вещь». Это сербская песня, ее исполнял сам автор на «Евровидении» в 2012 году. И мировой хит также из «Евровидения».
Валерий Солонарь, участник XXXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск» (Молдова):
Шикарные эмоции, долго этого ждал, долго к этому шел. Поэтому для меня это прямо праздник, мечта. Песня у меня сегодня Алексея Чумакова «Я ждал всю жизнь». Она раскрывающая душу. И приехав единственный, может быть, раз сюда, хочется показать именно душу.
Алеся Иванова:
А сейчас расскажу немного про звездное жюри конкурса. Это народный артист России Дмитрий Маликов, а также наша землячка, заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева. Ее участие в жюри очень символично, ведь когда-то и она была на месте музыкантов и на восьмом международном конкурсе исполнителей эстрадной песни одержала победу. К слову, в жюри также известные исполнители из Болгарии, Германии, Грузии, Италии и Эстонии.