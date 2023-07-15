Испанские пончики и мидии – узнали, чем угощают гостей в фестивальном Витебске

Льются песни из каждого витебского двора. А это значит, что «Славянский базар» в самом разгаре. Развлечения на любой вкус на каждом шагу. Направо пойдешь – на шоу-парад попадешь. Прямо пойдешь – окажешься на планшетной выставке картин о Смоленской крепости и Витебской ратуше. Историк из России рассказал, что общего в архитектуре Витебска и Смоленска. Читайте здесь.

Налево пойдешь – стоп! Нарушаете, граждане. Шесть крутых локаций! Посмотрите, какую программу подготовили в МВД на «Славянский базар». От телекамер ничего не ускользнет. И прямо сейчас на связь выходит наш оператор, устроивший настоящую видеоохоту на жареные факты в самых оживленных уголках города.

Илья Наскевич, телеоператор:

Посмотрите на меня, теперь на своего парня. Теперь снова на меня. И да, я на коне. И да, я на коне в Витебске.

– Я вижу, у вас тут очень большая очередь. Чем угощаете людей?

– Картошка.

– Но без консервантов?

– Чисто картофель.

– Откуда приехали?

– Из России.

– Вкусно?

– Да.

– Откуда вы приехали?

– Мы из Москвы. Мы готовим прекрасные мидии. Вам ракушка и мне ракушка. Очень просто все. Открываем, ничего не боимся. Достаем и едим.

– Очень вкусно на самом деле.

– Как на вкус вам испанские пончики?

– Вкусно очень?

– Не боитесь, что наберете пару лишних килограмм?

– Мне это не страшно. Голод утолили, почему бы и не отправиться в пляс.

– Какой стиль танцуешь?

– Брейк-данс.

– Сам решил или родители отвели на такую секцию? Или у тебя прямо душа рвется танцевать?

– Душа рвется. Ситуация в городе ясна. А что насчет концертных точек «Славянки»? По секрету. У нас везде свои глаза и уши. Эксклюзивно – наш звукорежиссер оценил техническое оснащение одной из главных площадок фестиваля, концертного зала «Витебск».

Максим Евменов, звукорежиссер телевидения:

Мы сейчас находимся возле пульта, который озвучивал сцену, сами видите, Сергея Лазарева.

– Насколько тяжелый труд – собрать такую сцену, все это подключить?

– Дело большой команды. И делать это за несколько дней до самого мероприятия.