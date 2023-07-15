Испанские пончики и мидии – узнали, чем угощают гостей в фестивальном Витебске
Льются песни из каждого витебского двора. А это значит, что «Славянский базар» в самом разгаре. Развлечения на любой вкус на каждом шагу. Направо пойдешь – на шоу-парад попадешь. Прямо пойдешь – окажешься на планшетной выставке картин о Смоленской крепости и Витебской ратуше.
Историк из России рассказал, что общего в архитектуре Витебска и Смоленска. Читайте здесь.
Налево пойдешь – стоп! Нарушаете, граждане.
Шесть крутых локаций! Посмотрите, какую программу подготовили в МВД на «Славянский базар».
От телекамер ничего не ускользнет. И прямо сейчас на связь выходит наш оператор, устроивший настоящую видеоохоту на жареные факты в самых оживленных уголках города.
Илья Наскевич, телеоператор:
Посмотрите на меня, теперь на своего парня. Теперь снова на меня. И да, я на коне. И да, я на коне в Витебске.
– Я вижу, у вас тут очень большая очередь. Чем угощаете людей?
– Картошка.
– Но без консервантов?
– Чисто картофель.
– Откуда приехали?
– Из России.
– Откуда вы приехали?
– Мы из Москвы. Мы готовим прекрасные мидии. Вам ракушка и мне ракушка. Очень просто все. Открываем, ничего не боимся. Достаем и едим.
– Очень вкусно на самом деле.
– Как на вкус вам испанские пончики?
– Вкусно очень?
– Не боитесь, что наберете пару лишних килограмм?
– Мне это не страшно.
Голод утолили, почему бы и не отправиться в пляс.
– Какой стиль танцуешь?
– Брейк-данс.
– Сам решил или родители отвели на такую секцию? Или у тебя прямо душа рвется танцевать?
– Душа рвется.
Ситуация в городе ясна. А что насчет концертных точек «Славянки»? По секрету. У нас везде свои глаза и уши. Эксклюзивно – наш звукорежиссер оценил техническое оснащение одной из главных площадок фестиваля, концертного зала «Витебск».
Максим Евменов, звукорежиссер телевидения:
Мы сейчас находимся возле пульта, который озвучивал сцену, сами видите, Сергея Лазарева.
– Насколько тяжелый труд – собрать такую сцену, все это подключить?
– Дело большой команды. И делать это за несколько дней до самого мероприятия.
– А у вас есть какие-нибудь ритуалы? Если, например, встал с левой ноги, то звук будет плохой.
– Когда делаешь длинный, большой проект, я никогда не бреюсь.