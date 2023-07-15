«Это станет украшением для города» – Турчин на открытии ЗАГСа в Молодечно

Новости Беларуси. Впечатляющая архитектура, уникальная смотровая площадка. В Молодечно открыли новый ЗАГС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Впечатляющая архитектура, уникальная смотровая площадка. В Молодечно открыли новый ЗАГС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его история началась с регистрации брака сразу семи пар молодоженов. Они торжественно разрезали красную ленту, а после обменялись кольцами. Уже внутри без пяти минут молодые семьи встретили светлые и просторные залы в классическом стиле.
Поработали архитекторы и дизайнеры не только внутри, но и снаружи. Здание находится в самом сердце города и гармонично завершает архитектурный ансамбль Центральной площади. Еще одной изюминкой нового Дворца бракосочетаний стала смотровая площадка с видом на парк – подобных сооружений в Беларуси нет.
– Никто из нас не ожидал, что получится такое масштабное событие. Было приглашено столько разных СМИ, столько гостей, столько торжественных речей сказано, плакали много, мы тоже чуть-чуть даже поплакали. Мы очень рады, мне понравилось.
– Неожиданно. Классно очень.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Молодечно – это особенный город, это как минимум культурная столица нашей области. Месторасположение на этой площади, рядом с амфитеатром, где ежегодно происходит наш фестиваль республиканский, конечно, это станет украшением для города. Открытием этого объекта мы начинаем новый цикл второго полугодия 2023 года – открытие различных объектов производственных, объектов образования, здравоохранения, социальной сферы, физкультуры в Минской области.
Кроме того, в новом здании разместилась служба «Одно окно», которая только в прошлом году приняла более 16 тысяч посетителей. Теперь она находится на первом этаже нового здания и имеет отдельный вход.