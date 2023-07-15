«Это станет украшением для города» – Турчин на открытии ЗАГСа в Молодечно

Его история началась с регистрации брака сразу семи пар молодоженов. Они торжественно разрезали красную ленту, а после обменялись кольцами. Уже внутри без пяти минут молодые семьи встретили светлые и просторные залы в классическом стиле.

Поработали архитекторы и дизайнеры не только внутри, но и снаружи. Здание находится в самом сердце города и гармонично завершает архитектурный ансамбль Центральной площади. Еще одной изюминкой нового Дворца бракосочетаний стала смотровая площадка с видом на парк – подобных сооружений в Беларуси нет.