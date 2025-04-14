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В Беларуси создана госкомиссия по контролю за ходом вступительной кампании

14 апреля 2025 17:14
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О грядущей вступительной кампании в Беларуси. Обеспечить равные возможности для всех – вот, пожалуй, основное, неизменное и единое правило, как для абитуриентов из столичной гимназии, так и для выпускников маленькой сельской школы. За беспрекословным соблюдением этого правила, а также ходом подготовки и проведения кампании будет следить государственная комиссия. Указ о ее создании подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси создана госкомиссия по контролю за ходом вступительной кампании-2

Документ позволит обеспечить защиту прав и законных интересов поступающих в вузы и учреждения среднего специального образования. Комиссия, председателем которой назначен заместитель премьер-министра Владимир Караник, в случае необходимости будет принимать оперативные меры реагирования для исключения нарушений законодательства. В состав комиссии также включены сенаторы и депутаты, представители контролирующих органов и вертикали власти, а также общественных организаций.

# Александр Лукашенко # Владимир Караник # Образование в Беларуси # Вступительная кампания

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