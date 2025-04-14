В Беларуси создана госкомиссия по контролю за ходом вступительной кампании

О грядущей вступительной кампании в Беларуси. Обеспечить равные возможности для всех – вот, пожалуй, основное, неизменное и единое правило, как для абитуриентов из столичной гимназии, так и для выпускников маленькой сельской школы. За беспрекословным соблюдением этого правила, а также ходом подготовки и проведения кампании будет следить государственная комиссия. Указ о ее создании подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.