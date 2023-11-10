Заседание Молодёжного совета при ЦИК состоялось в Могилёве

Новости Беларуси. Первое в истории Беларуси заседание Молодежного совета при Центральной избирательной комиссии состоялось в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общественное формирование было создано накануне во время выездного заседания ЦИК. Его ядро – это лидеры молодежных движений в возрасте от 18 до 31 года. Срок их полномочий рассчитан на два года. Из 19 человек 15 – представители студенчества. На первом заседании путем открытого голосования был выбран председатель совета. Им стал студент Академии управления при Президенте Беларуси Дмитрий Муравейников.

Дмитрий Муравейников, председатель Молодежного совета при ЦИК:

Молодежь проявляет значительный интерес к избирательному процессу, причем конкретно в последние годы эта тенденция наметилась. Не будем скрывать, что политика для молодых людей была в некотором смысле на последних местах, но в последние годы эта ситуация изменилась. Действительно молодежь интересуется политикой, избирательным процессом. И мы это видим, даже когда проводим дебаты на различные избирательные тематики. Молодежь принимает участие активность, выдвигает свои аргументы как за, так и против. И в целом это вызывает очень большой интерес у молодежи.