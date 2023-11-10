Прорвало трубу – лишись воды на полгода! Как СТВ помогло жителям Минска?

По-настоящему острая жалоба поступила на горячую линию телеканала СТВ. Жители одного из домов Партизанского района столкнулись с серьезной проблемой – по стечению обстоятельств они на полгода остались без горячей воды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Ступников: Тут осень пришла. Зима на носу. И нет горячей воды. Просто не понятно: все работает, трубы поменяли, во дворе выполнили большой ремонт. Вроде все сделали, и вот на тебе – нет горячей воды.

Жильцы оставляли заявку на номер 115. Но из-за отсутствия доступа в одну из квартир, проблема так и оставалась в подвешенном состоянии. Вопрос сдвинулся с мертвой точки после обращения жильцов на горячую линию СТВ. Сотрудники телеканала связались с администрацией Партизанского района. А им в свою очередь удалось выйти на хозяйку квартиры и разыскать арендатора.

Александр Ступников:

В конце концов, эта наша проблема решилась. Вода появилась! И я смогу наконец принять горячий душ. Спасибо нашему любимому телеканалу СТВ.

Если вы также зашли в тупик со своей с коммунальной проблемой, обращайтесь на горячую линию телеканала СТВ по номеру телефона: 1-600-700.