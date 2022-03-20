Вы знали, что по степени доступности медицинская помощь в Беларуси – одна из самых лучших в мире?

Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ»:

У нас на предприятии есть уникальная лаборатория, которой в таком виде нет нигде в Беларуси. Это благодаря тому, что все-таки мы научное предприятие. Мы аккредитованы как научная организация. Путь препарата начинается с трех вещей. Чем пользуется рынок – раз. Второе – что выводится на ближайшие годы, 5-6 лет, потому что идет поиск. Давайте давать себе точный отчет, что благодаря науке и медицине за последние 200 лет мы выглядим так, как мы выглядим. В Беларуси сегодня одна из лучших фармацевтических промышленностей на территории постсоветского пространства. По безопасности, по контролю и по доступности, наверное, мы одни из самых лучших, если не самые лучшие. Я не топлю за медицину белорусскую, но выпуск мединститута 1993 года разъехался по всему миру. Мои коллеги есть практически во всем мире. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Когда возникла пандемия ковида, естественно, возникла ветка в Viber, начали находиться, кто, где и как. Мы знали, где что происходит. По степени доступности медицинская помощь в Беларуси, как бы мы на нее ни гнали, как бы ни ругали, но она одна из самых лучших в мире.

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