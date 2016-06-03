В Беларуси сделано многое для молодёжи и эти вопросы остаются приоритетными: Наталья Кочанова в ходе «Диалога поколений»

Новости Беларуси. Участие молодежи во Всебелорусском народном собрании важно для реализации планов на будущее. Актуальные темы социально-экономического развития обсуждали 3 июня парламентарии, политики, представители науки, культуры и 150 делегатов вече от молодежи. Их всех объединил «Диалог поколений».

На открытой площадке для участников встречи организовали тематические экспозиции и даже амфитеатр. Организаторы уверены: такая атмосфера настраивает на откровенный разговор.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Нам есть, что сказать молодежи. Потому что сегодня в нашей стране сделано много для молодежи, для поддержки молодых семей, для поддержки молодых специалистов, для возможности получить великолепное образование в нашей стране. И эти вопросы всегда остаются приоритетными.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

С 1996 года проходят собрания, поскольку никакой иной формы, когда можно напрямую советоваться с народом, современное общество не придумало. Конечно, существует референдум, но мы знаем, что это, во-первых, дорогостоящее мероприятие, а во-вторых, там невозможно услышать вживую голос отдельного гражданина.

Пройдет масштабный форум уже 22 и 23 июня. 2,5 тысячи делегатов подведут итоги социально-экономического развития страны и расскажут о планах на пятилетку. Говорить будут о перспективах и проблемах в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, науке, культуре. В центре внимания и актуальные для молодежи темы: распределение выпускников, поддержка молодых семей, совершенствование программ в вузах и ссузах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Мельченко, курсант Гомельского инженерного института МЧС Республики Беларусь:

Хотелось бы, конечно, немного затронуть вопрос по распределению, также хотелось бы затронуть вопрос о специализации будущих специалистов. О том, как они вообще будут получать новые профессии. Также хотелось бы поговорить о том, что необходима поддержка молодых семей.

Илья Юруть, курсант Военной академии Республики Беларусь:

Для меня как для представителя Вооруженных Сил, в первую очередь, важен вопрос национальной безопасности и о мире, стабильности, спокойствии в белорусском государстве.