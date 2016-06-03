История человеческой доверчивости: как не обменять свой автомобиль на арестованный

Во Франции в ходу жаргонизм «филон», в переводе на русский он означает «выгодное дельце». Герой этого сюжета стал жертвой такого «выгодного дельца». Кстати, у дельца, который втянул его в это дельце, весьма говорящая фамилия.

Антон Сливинский:

В марте 2013 года я хотел продать автомобиль. Мне поступило предложение в Интернете от Филонич Сергея Владимировича о том, что он бы хотел поменять мой автомобиль. Это было достаточно выгодное предложение. На тот момент по рыночной стоимости автомобиль, на который он менялся, продавался дороже. И реально его можно было продать дороже.

Цена вопроса – несколько тысяч долларов. Психологи утверждают, все формы мошенничества завязаны на мнимой выгоде для жертвы. Однако в лучшем случае человек получит прекрасный урок, а в худшем – потеряет деньги, время и нервы.