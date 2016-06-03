Катерина Радюк: влюблённость в морскую стихию и особый «кайф» жизни

Однажды её спросили: «А кто ты на земле?» В тот момент пришло осознание, что она не тот человек, который с горящими глазами может воодушевлённо рассказывать о своей жизни. Морские просторы помогли ей понять себя, переосмыслить жизнь и прислушаться к своему сердцу, которое стремится к корабельным мачтам и парусам.

У любителей безграничных водных пространств и качания на морских волнах своя романтика, понятная не каждому. Катерина, вдохновлённая книгами о морских приключениях, с детства мечтала прочувствовать ту невиданную на суше атмосферу. Полгода ожидания и девушка присоединилась к кругосветному путешествию по Атлантическому океану на 92-летнем барке «Седов».

С первого же дня Катерина решила по полной прочувствовать роль юнги и удовлетворить свою жажду приключений. Все существующие четырёхчасовые вахты рулевого, вперёд смотрящего она взяла на себя.

Жизнь моряка – это следование многочисленным правилам и требованиям. Распорядок дня экипажа«Седова» был расписан по минутам.

На приёмы пищи отводилось строго пятнадцать минут. Дальше снова несколько приборок и, наконец, «золотой» адмиральский час, когда все занимались, чем хотели. В 10 часов корабль затихал и погружался в царство Морфея. Спать приходилось в маленькой каюте по 6 человек.

В фантазиях вдалеке от палубы судно виделось кораблём с алыми парусами, а море притягивало своей непредсказуемостью. Однако, познав изнутри жизнь на корабле, Катерина открыла для себя тяжёлый физический труд моряков и отсутствие личного пространства.

Со временем девушка стала всё больше общаться с небритыми и грубоватыми, но такими благородными и сильными моряками. Особенными людьми с честностью и открытостью.

День на пятый пришла влюблённость…влюблённость в корабль, влюблённость в морскую стихию и особый кайф жизни. Теперь о своём путешествии девушка вспоминает как о самом душевном событии в своей жизни.

Эта фраза про Катерину: «океан стоит увидеть лишь однажды, чтобы потом скучать по нему всю жизнь».